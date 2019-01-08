НА СТАРТ ВЫШЛИ МОЛОДЫЕ

В оздоровительном комплексе «Огонек» состоялся массовый лыжный забег молодежного актива Смолевичского района, посвященный 100-летию БССР.

Организаторами соревнования являются Смолевичский районный исполнительный комитет, ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» и районный комитет общественного объединения « Белорусский республиканский союз молодежи».





На старт вышли учащиеся учреждений образования Смолевичского района, молодежный актив и любители лыжного спорта.

Прекрасная погода, современные лыжи, 1000-метровая дистанция в живописной местности «Огонька» и бодрое настроение участников – все это сделало лыжный забег по-настоящему ярким зимним праздником.





Как рассказали организаторы мероприятия, соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта среди молодежного актива Смолевичского района, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов.





На спортивном мероприятии присутствовал заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Татьяна Ипполитовна Грушевская, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Каролина Александровна Горощик и другие гости и болельщики.





Открывая лыжный забег, Игорь Ильич Кузнецов поприветствовал участников и пожелал им оставаться такими же жизнерадостными и полными энергии.

Соревнования проводились отдельно среди юношей и девушек, а также среди женщин и мужчин. Победители и призеры в личном зачете в своих возрастных группах награждены дипломами.





Главным судьей соревнований являлась директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Екатерина Николаевна Сенько.





Пройдя дистанцию, каждый желающий мог выпить горячего чая и перекусить на свежем воздухе.

Массу положительных эмоций подарил лыжный забег всем участникам. Лыжный сезон на Смолевиччине официально открыт!

Лидия Судникович.

Фото Александра Володько.