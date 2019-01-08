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Концерт памяти Мулявина и Лученка состоится 12 января в Белгосфилармонии

09.01.2019 14:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Концерт памяти Мулявина и Лученка состоится 12 января в Белгосфилармонии
Фото из открытых источников

Имя Владимира Мулявина – знаковое для белорусской культуры. Этот выдающийся музыкант открыл новую эру в истории отечественной эстрадной музыки. Благодаря творчеству созданного Мулявиным ансамбля «Песняры» весь мир узнал о Беларуси, её песнях, о белорусском языке.

Концерт памяти Мулявина и Лученка состоится 12 января в Белгосфилармонии Недосказанное... Вышла книга о Владимире Мулявине и Лидии Кармальской

12 января свой проект «Концерт в день рождения Владимира Мулявина» представят дирижёр Михаил Снитко и его оркестр «Оlympia Classic». Впервые в Беларуси в их исполнении состоится премьера произведения «Симфония «Песняров» заслуженного артиста Республики Беларусь Владимира Ткаченко. 2-е отделение концерта «Злучаныя часам» будет посвящено памяти народных артистов СССР и Беларуси Владимира Мулявина и Игоря Лученка. Их песни из репертуара «Песняров» прозвучат в исполнении известных артистов белорусской эстрады. Подробнее - на www.philharmonic.by.

 

 
 
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12 января в Белгосфилармонии пройдет концерт «Злучаныя часам: Уладзімір Мулявін i Ігар Лучанок».
 
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