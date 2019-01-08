Концерт памяти Мулявина и Лученка состоится 12 января в Белгосфилармонии

Имя Владимира Мулявина – знаковое для белорусской культуры. Этот выдающийся музыкант открыл новую эру в истории отечественной эстрадной музыки. Благодаря творчеству созданного Мулявиным ансамбля «Песняры» весь мир узнал о Беларуси, её песнях, о белорусском языке.

12 января свой проект «Концерт в день рождения Владимира Мулявина» представят дирижёр Михаил Снитко и его оркестр «Оlympia Classic». Впервые в Беларуси в их исполнении состоится премьера произведения «Симфония «Песняров» заслуженного артиста Республики Беларусь Владимира Ткаченко. 2-е отделение концерта «Злучаныя часам» будет посвящено памяти народных артистов СССР и Беларуси Владимира Мулявина и Игоря Лученка. Их песни из репертуара «Песняров» прозвучат в исполнении известных артистов белорусской эстрады. Подробнее - на www.philharmonic.by .