ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненской области в 2018 году не зарегистрировано ни одного наркопреступления среди подростков

09.01.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

В Гродненской области в 2018 году не зарегистрировано ни одного наркопреступления среди подростков

В Гродненской области в 2018 году не зарегистрировано ни одного наркопреступления среди подростков. Об этом в интервью, опубликованном на сайте УВД Гродненского облисполкома, рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Андрей Прискока, сообщает БЕЛТА.

В регионе в течение последних лет наблюдается тенденция по оздоровлению ситуации в этой сфере. Дает результат прежде всего консолидация усилий всех заинтересованных ведомств.

«Особенно значимо снижение уровня вовлеченности в наркопреступность несовершеннолетних. Если в 2015 году подростками было совершено 84 наркопреступления, то в 2018 году таких фактов в области не зарегистрировано. С 2016 года в регионе не выявлено ни одного случая передозировки наркотическими средствами среди несовершеннолетних», — отметил Андрей Прискока. Он подчеркнул, что в целом количество фактов передозировки наркотиками снижается: в 2016 году зафиксировано 30 случаев, в 2017-м — 12, по итогам 2018 года — 4 факта.

Сбыт наркотиков с помощью интернета остается одним из наиболее распространенных способов совершения таких преступлений. В 2018 году в Мостовском районе сотрудники милиции задержали местного жителя, который занимался распространением психотропных веществ в интересах одного из интернет-магазинов. «У него изъято около 1,2 кг пара-метилэфедрона. Задержанный имел криминальные связи в России, откуда и поставлял запрещенные вещества в страну. В результате взаимодействия с российскими коллегами на территории Московской области было изъято более 1 кг наркотика», — рассказал Андрей Прискока.

В Гродненской области чаще всего выявляются факты выращивания конопли для дальнейшего производства из нее марихуаны. В Зельвенском, Кореличском и Сморгонском районах были обнаружены помещения, оснащенные специальным оборудованием для этого. Кроме того, во время спецмероприятий «Мак» в 2018 году в регионе уничтожено более 16 т наркосодержащих растений. Активна велась работа и по пресечению транзита наркотиков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области в 2018 году не зарегистрировано ни одного наркопреступления среди подростков. Об этом в интервью, опубликованном на сайте
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие заболевания не позволят получить медсправку для вождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика