11 января, в пятницу, в Кореличах состоится детский рождественский бал

Кореличский районный Центр культуры и народного творчества приглашает на детский рождественский бал, который состоится 11 января в 17:00.
Все дети любят сказки. А рождественский бал — это незабываемый праздник волшебства. Каждая девочка мечтает о красивом бальном платье, карете и принце, но редкий мальчишка признается, что хотел бы ощутить себя настоящим рыцарем. И в самое сказочное время в году, когда ни одна снежинка не падает с неба просто так, а все самые сокровенные мечты сбываются, эти пожелания могут осуществиться на детском рождественском балу.
В ПРОГРАММЕ БАЛА:
— театрализованное представление;
— танцевальный мастер-класс;
— выступление иллюзионистов;
— сладкий стол для детей;
— закрытие акции «Наши сердца».
Музыка и танцы, игры и веселье, подарки, настоящие чудеса ждут вас, дорогие друзья!
До встречи в сказке!
Стоимость билета: 2 руб.
Запись и справки по телефону 2-08-99
Настоящие чудеса ждут вас!
Фото Инны ЛЕЙКО