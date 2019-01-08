11 января, в пятницу, в Кореличах состоится детский рождественский бал





Кореличский районный Центр культуры и народного творчества приглашает на детский рождественский бал, который состоится 11 января в 17:00.

Все дети любят сказки. А рождественский бал — это незабываемый праздник волшебства. Каждая девочка мечтает о красивом бальном платье, карете и принце, но редкий мальчишка признается, что хотел бы ощутить себя настоящим рыцарем. И в самое сказочное время в году, когда ни одна снежинка не падает с неба просто так, а все самые сокровенные мечты сбываются, эти пожелания могут осуществиться на детском рождественском балу.

В ПРОГРАММЕ БАЛА:

— театрализованное представление;

— танцевальный мастер-класс;

— выступление иллюзионистов;

— сладкий стол для детей;

— закрытие акции «Наши сердца».

Музыка и танцы, игры и веселье, подарки, настоящие чудеса ждут вас, дорогие друзья!

До встречи в сказке!

Стоимость билета: 2 руб.

Запись и справки по телефону 2-08-99

Настоящие чудеса ждут вас!

Фото Инны ЛЕЙКО