Наши легенды

В 2016-2017 годах на страницах районки была опубликована книга высоковчанина Александра Кошелюка «О чем рассказывают поля», вызвавшая неподдельный читательский интерес. Спешим обрадовать: с этого номера мы начинаем публикацию новой книги нашего популярного внештатного автора.

…Много легенд в Подляшье. Практически каждая деревня, каждый, даже самый малый, заброшенный уголок имеет свою историю, свою легенду, свое предание. Собранные мною истории записаны со слов жителей Каменецкого, Пружанского, Брестского районов…

Кривлянский лес

Недалеко от Кривлян есть небольшой лес. Огромные ели в том лесу. Старые, важные, много чего повидавшие на своем веку. И если бы они могли говорить, то рассказали бы нам о том, что произошло под их кронами лет 150 назад.

На опушке леса уже глубоко в сумерках расположился небольшой отряд вооруженных людей. Измученные долгим переходом, они устраивались на ночлег. Ведь завтра с первыми лучами утреннего солнца нужно было снова продолжать путь. Выставлены часовые, впереди – несколько часов отдыха перед дальней дорогой. Но судьба распорядилась иначе. Другая дорога была у них…

Еще солнце не взошло, а лагерь оказался в окружении. Казаки плотным кольцом окружили повстанцев, а это были именно повстанцы, небольшой отряд уходивших в пущу участников восстания 1863-1865 гг.

Еще накануне вечером в Брестскую крепость, где стоял гарнизон российских войск, пришло донесение о маршруте движения отряда и месте, где он остановился на ночлег. Вскоре завязался бой, в котором перевес оказался на стороне казаков, и повстанцы стали отступать в лес, в сторону реки.

Здесь нужно сказать, что отряд нес с собой деньги. Золотые и серебряные монеты, столовое серебро, драгоценности. Все то, что жертвовали на восстание люди, его поддержавшие. Такая казна имелась практически в каждом повстанческом отряде. Не был исключением и этот. Как гласит легенда, далее события развивались следующим образом.

Многие, самые отчаянные повстанцы понимали, что спастись бегством шансов мало, и, пытаясь спрятаться, забирались на ели, на самые верхушки. Но казаки все равно находили их и расстреливали прямо на деревьях. Рассказывают, что повстанцы кричали казакам:

– Казаки, это наша земля, уходите в Россию, к себе домой.

Говорят, что из всего отряда не выжил никто. Слишком неравные были силы, а в вооружении и подготовке у казаков было явное преимущество. И вскоре даже те повстанцы, которые попали в плен, были казнены.

Судьбу сокровищ отряда не знает никто, но ходят слухи, что в начале 1900-х местный крестьянин нашел в лесу медный казан с серебряными царскими рублями. Да такой большой, что не смог поднять его сам. Вскоре клад стал собственностью местного помещика, а счастливчик, его нашедший, получил особую благодарность. По другим рассказам, часть казны была утоплена в реке Лесная.

Сегодня, если пройтись по Кривлянскому лесу, по тем местам, где происходили описанные события, то можно увидеть почти лунный пейзаж. Дело в том, что перед Второй мировой войной, в 1930-е годы, польские власти пытались отыскать здесь злато и серебро повстанцев. Пытались с помощью регулярной армии, по рассказам местных жителей. Несколько десятков военнослужащих в поисках сокровищ буквально перерыли весь лес, оставив после себя чуть ли не метровые ямы.

Мало того, весь путь отступления отряда, от опушки леса до реки, также был обследован в то время. Довоенные искатели сокровищ предполагали, что во время отступления, спрятавшись за елью и отстреливаясь, можно было успеть закопать часть казны. Поэтому со стороны реки у всех старых елей вырыты большие ямы.

Александровка

И уж если разговор зашел о легендах, связанных с восстанием 1863-65 гг., то вспомнилась вот такая грустная история.

На небольшой горе, недалеко от Александровки (Пружанский район), также стоял лагерем отряд повстанцев. Их было немного, человек восемь. Стоял долго. Бойцы ходили в соседнюю деревню, общались с местными жителям. И так случилось, что деревенская девушка и командир отряда полюбили друг друга. Девушка часто приходила в лагерь, и вот в один из дней, когда она снова пришла к своему возлюбленному, он загадочно отвел ее в сторону. Затем отсчитал от ближайшей сосны несколько шагов и, откопав немного землю, достал небольшой казан, наполненный почти доверху золотыми монетами.

– Вот видишь, – сказал он, – это золото. Я закопаю его обратно. Слева и справа две сосны, на них зарубки. Я спрячу золото ровно посередине, между двумя соснами. Если с нами что-то случится, оно твое.

Как скоро произошли следующие события, не знает никто, но когда однажды девушка снова пришла в лагерь, то увидела, что весь отряд, все восемь человек, лежали мертвые возле костра, который еще дымился. Испугавшись увиденного, она убежала домой и долгое время никому ничего не рассказывала. И только уже будучи очень пожилой женщиной, поведала эту историю своим детям. А в лагерь она больше не ходила. Никогда.

Трость в чабахах

Следующая история приключилась также в тех местах. Где-то лет 15, может, 20 назад, из соседней Польши в Чабахи приехали несколько пожилых мужчин. Приехали они, как оказалось, пообщаться с местными старожилами, со стариками. И, разговаривая с людьми, поляки всегда задавали один и тот же вопрос: не встречал ли кто-нибудь из них в окрестностях деревни трость, воткнутую в землю? И вот один старенький дедушка вспомнил, что когда-то в детстве, будучи пастушком и возвращаясь вечером с деревенского пастбища, увидел торчащую из земли трость. Тогда он просто выдернул ее и пошел домой. Со временем трость где-то затерялась, и вся история забылась. Несмотря на все просьбы гостей, вспомнить точное место, где это случилось, дедушка так и не смог. Только говорил, что в той стороне уже вырос лес. Побродив рядом с деревней еще пару дней, поляки уехали и больше не возвращались. Но перед отъездом рассказали такую историю.

События, послужившие причиной их приезда в деревню, произошли во время восстания 1863-1865 гг. Отряд повстанцев, преследуемый российскими казаками, оказался на открытой местности. Лошадей не было, а несли они с собой золото и серебро. Измотанные преследованием, повстанцы понимали, что с таким тяжелым грузом шансов оторваться от погони меньше, чем налегке. Тогда было решено спрятать казну, но так как местность вокруг открытая и ровная, без видимых ориентиров, то отметили место, где решили закопать сокровища, с помощью трости, просто воткнув ее в землю. В будущем это послужило бы хорошим ориентиром при поиске клада. Что и было сделано.

Неизвестно, как в дальнейшем сложились судьбы бойцов отряда, но тот факт, что через много лет за кладом приехали, видимо, их потомки, говорит о том, что не все они погибли. Наверняка эта история передавалась из поколения в поколение, пока не нашлись люди, предпринявшие попытку отыскать спрятанные таким образом сокровища.

Страж

Также очень интересна легенда Чемерей. В том числе еще и тем, что один из участников событий, связанных с ней, жив до сих пор. Хотя легенда относится к периоду восстания 1863-1865 гг. Следующие события происходили во время Второй мировой войны.

Ранней весной вечером в окно одного из деревенских домов кто-то постучал. На стук вышел хозяин и при свете лампы увидел измученного человека, явно не военного. С сильным польским акцентом пришелец начал говорить, что ему нужен ночлег и что в тех нескольких домах, куда он просился, ему отказали. Холодом и сыростью тянуло через открытую дверь, и хозяин, жестом пригласив незнакомца в дом, закрыл ее. Путник отогрелся у печи, и вскоре, когда вся семья собралась ужинать, его также пригласили к столу. Двое мальчишек лет 10-12 не сводили глаз с незнакомца и внимательно слушали взрослые разговоры. Один из них жив до сих пор. Он-то и рассказал следующую историю…

Когда ужин уже подходил к концу, незнакомец сказал примерно следующее. «Вы хорошие люди, дали мне приют и накормили. Хоть и живете сами небогато. На столе у вас деревянные ложки. Пойдемте сейчас в лес. Я знаю, где закопано много серебра и золота, серебряной посуды. Хватит и вам, и вашим детям. Именно за этим я и пришел, но свое взял и больше не вернусь. Я хочу вас отблагодарить».

Немного подумав, хозяин все-таки решил не рисковать. Слишком опасно идти в лес ночью, в военное время, да еще с незнакомым человеком. Тогда незнакомец рассказал ориентиры места, где закопан клад, сказав, что утром уйдет и уже не вернется.

После окончания войны многие годы были потрачены на поиск сокровищ. Но удача так и не улыбнулась ни самому хозяину, приютившему незнакомого путника тем дождливым вечером, ни его сыновьям. Лишь самый младший из них и в наши дни еще охотится в том лесу. Хотя находится уже в очень преклонном возрасте. А может быть, он сторожит так и не найденный клад, завещанный его семье появившимся вдруг откуда-то загадочным незнакомцем.

Хлевище

В давние времена в Хлевище была корчма. Стояла она чуть в стороне, недалеко от дороги. Старожилы рассказывают, что местная девушка и парень, сын владельца корчмы, влюбились друг в друга. Отец парня был против этих отношений. Но у молодых людей чувства были настолько сильные, что они продолжали встречаться даже несмотря на все запреты (по какому-то еврейскому закону – а корчма принадлежала евреям – им было запрещено брать в жены людей другого вероисповедания, другой веры).

И вот после многочисленных предупреждений молодому человеку, было, совсем запретили ходить в деревню. Но он все равно встречался со своей девушкой.

Я буду лунной ночью ждать тебя,

И ты придешь с влюбленными глазами,

Два сердца встретятся, обнимутся, любя.

Не погасить огонь, что между нами.

Я буду лунной ночью ждать тебя.

Наперекор судьбе, наперекор разлуке.

Не отрекаются, по-настоящему любя.

Я и во сне целую твои руки.

Тогда в корчме был созван совет. Приехало много других евреев. И парня предупредили, что закон нарушать нельзя, а если он все-таки нарушит и возьмет ее в жены, то его ждет смерть. Но молодой человек не отказался от своей любви и, как гласит легенда, вскоре его убили. Свои же евреи.

Место, где раньше стояла корчма, называлось Куяновка. Раньше там росли огромные липы, под кронами которых и произошла эта история.

Холодной осенью ты вспомни обо мне.

Я здесь с тобой, услышь мое дыханье.

Но только блеклой тенью при луне

Я буду жить в твоих воспоминаньях.

СтавЫ

Очень красивую историю помнят жители Ставов. В 1914 году практически все население нашей местности выезжало в беженство, в Россию. Ставские крестьяне также, собрав нехитрые пожитки, небольшими группами добирались до ближайшей железнодорожной станции Лыщицы. Путь лежал через Яцкович, а между этими селами дорога шла через небольшой лес. И вот когда группа из нескольких человек уже выходила из леса, решено было сделать небольшой привал перед следующим переходом. Для отдыха выбрали небольшую поляну на окраине леса. И совершенно случайно, расчищая место для отдыха, один из крестьян нашел клад.

Впоследствии, вернувшись из беженства, он построил на этом месте небольшую капличку, от которой до наших дней сохранился только небольшой крест на взгорке.

Алексей КОШЕЛЮК