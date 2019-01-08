Глава «Би энд Би иншуренс Ко» возместил ущерб в полном объеме





Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

В апреле 2018 года Минфин приостановил действие лицензии на право осуществления страховой деятельности ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко». Гендиректор компании, зная об этом, организовал работу по дальнейшему страхованию новых объектов путем заключения дополнительных соглашений между компанией и страхователями. Таким образом вносились изменения и дополнения в ранее заключенные и действующие договоры добровольного страхования, в части расширения их новыми объектами, за что перечислялись страховые взносы, говорилось в сообщении СК.

«В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности были получены от страхователей в качестве взносов денежные средства в размере более 170 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе СК.

Силовики трактовали эти действия как незаконную предпринимательскую деятельность.

«Следователем допрошено более тысячи свидетелей, проведен обыск по месту жительства обвиняемого, наложен арест на имущество. Изъято и изучено 15 томов документации, регламентирующей деятельность общества, в том числе документы, подтверждающие заключение дополнительных соглашений. К материалам уголовного дела также приобщены результаты комплексной проверки деятельности общества, проведенной Министерством финансов», – говорится в сообщении.

Действия Бориса Медника были квалифицированы по ч. 2 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере) УК.

К обвиняемому была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Во время предварительного расследования причиненный ущерб он возместил в полном объеме.



Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

