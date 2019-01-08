В новогоднюю ночь самой «прокачанной» в стране оказалась гродненская елка

В МТС составили рейтинг новогодних елок. Специалисты мобильного оператора выяснили, что в новогоднюю ночь больше всего интернетом пользовались на центральной елке в Гродно, расположенной на площади Ленина.

Здесь абоненты прокачали 166 537 мегабайт. Традиционно для поздравлений абоненты использовали и звонки. В Гродно в праздничную ночь у елки проговорили 32 750 минут.

В рейтинг также попал Витебск: у елки на площади Победы горожане использовали 122 915 мегабайт. Замыкает тройку лидеров Брест: на площади Ленина сгенерировали 97 823 мегабайт. В Минске наибольшая активность зафиксирована у Дворца спорта и на Октябрьской площади — 95 110 и 81 507 мегабайт соответственно.

В праздник основной пик активности абонентов пришелся на первый час нового года .





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