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"Куриный король" Баскин хочет начать производство в России. Чтобы обойти запреты Россельхознадзора

09.01.2019 15:37 — Разное | Партизан  
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Крупнейший производитель мяса птицы в Беларуси "Серволюкс" Евгения Баскина (№ 11 в топ-200 самых лиятельных бизнесменов по версии "Ежедневника") ищет площадку в России.

"Куриный король" Баскин хочет начать производство в России. Чтобы обойти запреты Россельхознадзора
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в мясной отрасли.

По их словам, «Серволюкс» интересуют предприятия среднего уровня. Учитывая, что Россельхознадзор периодически ограничивает ввоз мясной и молочной продукции с предприятий Беларуси, локализация производства позволит «Серволюксу» обеспечить свое присутствие на российском рынке, считают собеседники.

Россия — ключевой экспортный рынок для мясного дивизиона «Серволюкса». По оценкам, ежегодно группа поставляет в страну около 70−80 тыс. тонн этой продукции.

Белорусская компания может рассматривать текущую ситуацию на российском рынке как хорошую возможность приобрести не слишком эффективного производителя и довести бизнес до своих стандартов, согласен старший советник Bain&Company Игорь Бучацкий.

По его мнению, «Серволюкс», вероятнее всего, предпочтет локацию в Центральном федеральном округе. Это обеспечит близость к крупнейшим рынкам сбыта — Москве и Подмосковью. Кроме того, это позволит поставлять собственные корма и сырье из Беларуси, которые могут быть дешевле российских аналогов, что позволит повысить рентабельность, рассуждает эксперт.


В конце 2018 года «Серволюкс Агро» ввел в эксплуатацию третью производственную площадку в Могилевском районе. Комплекс по выращиванию цыплят-бройлеров рассчитан на производство 12 тысяч тонн мяса птицы в год. То есть мощности предприятия увеличатся до 100 тыс. тонн. Инвестиции в новый комплекс составили 28 млн рублей.

Проект был реализован в рамках инвестдоговора «Серволюкс Агро» с Республикой Беларусь на 2018−2020 годы. Соглашение предусматривает также реконструкцию убойного цеха и цеха кормовой муки, промышленной котельной, станции обезжелезивания и очистных сооружений в ближайшие два года. 

Как сообщил председатель совета директоров СЗАО «Серволюкс» Евгений Баскин, более половины продукции уходит на экспорт. «Мы за последнее время серьезно диверсифицировали свои рынки сбыта. Если раньше основным импортером мяса птицы была Россия, то сейчас поставки продукции ведутся более чем в 10 стран мира: Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан и другие государства», — сказал Баскин (цитата по БелТА).

«Серволюксу» также принадлежит крупная производственная площадка в Смолевичах Минской области. Недавно Европейский банк реконструкции и развития купил за 10 млн евро миноритарный пакет акций «Серволюкса». Ресурсы будут направлены как раз на развитие предприятия «Смолевичи Бройлер».


В «Серволюксе» эту информацию не комментируют.

 
 
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Крупнейший производитель мяса птицы в Беларуси "Серволюкс" Евгения Баскина (№ 11 в топ-200 самых лиятельных бизнесменов по версии "Ежедневника") ищет площадку в...
 
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