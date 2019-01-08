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Расстрел. Вынесен приговор убийце двух девушек в Бобруйске

09.01.2019 15:23 — Разное | Партизан  
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9 января в 15.00 был озвучен приговор обвиняемому в убийстве двух девушек Александру Осиповичу.

Расстрел. Вынесен приговор убийце двух девушек в Бобруйске
Напомним, накануне прокурор запросила для обвиняемого наказание в виде смертной казни.

Судья с прокурором согласился. Александр Осипович признан виновным в совершении преступления по ст.139 ч. 2 УК РБ – в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью. Ему назначена исключительная мера наказания – расстрел, передает bobruisk.ru

Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу пострадавших средства, затраченные на погребение убитых им девушек, а также средства, затраченные на проведение экспертиз.

Приговор может быть опротестования в течение 10 суток со дня провозглашения в Верховном суде.


Как пишет kp.by, дело в суде рассмотрели меньше, чем за месяц. 

Убийство произошло в Бобруйске 20 июля. Тела двух девушек, 26 и 27 лет, нашли в ванной комнате одной из квартир по улице Лынькова в райцентре. Накануне вечером девушки - 26-летняя Олеся и 27-летняя Кристина отдыхали в кафе, познакомились там с мужчиной и уехали на такси к нему домой. 

Утром одна из девушек еще успела позвонить в милицию - сказала, что закрылась в ванной с подругой, с обратной стороны в дверь ломится мужчина. Но девушка не успела назвать полный адрес, и сотрудники милиции в нужный дом попали не сразу. 

Мужчину, с которым накануне видели девушек, Александра Осиповича, задержали в тот же день - он сидел на скамейке у подъезда и пил пиво. Мужчина был судим уже четыре раза - за тяжкие телесные повреждения (пострадавший мужчина позже умер в больнице), хулиганство, грабеж. 

В колониях Александр Осипович провел 11 лет, освободился в декабре 2017-го.

Что произошло в тот вечер, 19 июля? 

После работы Осипович со знакомыми пил пиво, потом приехал домой, взял у сожительницы деньги и пошел в кафе «Престиж». Там уже отдыхали Олеся и Кристина. 

По словам Осиповича, девушки сами напросились к нему домой и поехали вместе с ним на такси. Уже в квартире обвиняемый еще выпил вместе с девушками, конфликт начался утром, когда Александр стал собираться на работу.


- Обнаружил, что нет ключей от квартиры. Начал спрашивать у девушек - они смеялись, прикалывались. Я ударил Крюшкину в верхнюю губу, чтобы она перестала смеяться. Климова сказала, что выкинула ключи в окно. 

Я спустился, искал ключи. Когда вернулся, увидел, что Климова лазит в шуфлядках. Она увидела меня, закричала «Он опять пришел!» - и они закрылись в ванной.

Открыв дверь ванной, Осипович убивал девушек молотком и ножом. Сам обвиняемый настаивал на том, что девушки на него нападали, а он защищался. 

По версии следствия, Осипович нанес 26-летней Олесе Климовой 77 ударов молотком и ножами, в том числе 48 - по голове. 27-летней Кристине Крюшкиной - не меньше 16 ударов ножом и руками, 2 удара в шею и голову. 

Сторона обвинения считает, что после убийства Осипович собирался расчленить трупы, но не успел - его задержали. 

Когда девушки уже были мертвы, мужчина замыл следы крови, выбросил мусор и испачканную одежду, сходил в магазин за пивом, сигаретами – взял и три рулона мусорных пакетов. Осипович объяснял это тем, что пакеты продавались со скидкой.

В крови убитых нашли больше 3 промилле алкоголя. Родственники и друзья девушек не отрицали, что они могли выпить в компании. И Олесю, и Кристину не раз привлекали к административной ответственности - в том числе за кражу, нецензурную брань.


В последнем слове Александр Осипович раскаивался и просил прощения.

- Я понимаю и осознаю, что совершил и сколько горя принес потерпевшей стороне и своим близким. Что со мной произошло в тот вечер 19 июля, я не понимаю. Как можно было забить двух человек, тем более девушек? – тут мужчина, который на протяжении всего суда был спокоен, начинает плакать.

- Сам я человек добрый, немного сентиментальный. Много всего в жизни видел и хорошего и плохого - никогда не мог пройти мимо, если кого-то обижали, особенно животных, - эти слова в зале встретили возмущенным гулом. - Что-либо доказать в свое оправдание я не смогу, так как ранее судимый и юридически не образованный. 

После освобождения я больше всего не хотел оказаться в местах лишения свободы. Я нашел работу, познакомился с девушкой, делал ремонт - хотел жить, как все нормальные люди, но снова оказался на скамье подсудимых.

Если бы я знал, что случится такая трагическая ситуация, я никогда в жизни не поехал бы в то кафе и не сел бы в то такси. В содеянном раскаиваюсь и прошу прощения. Мне очень хочется вернуть тот вечер и все изменить, чтобы были живы девочки.

 
 
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9 января в 15.00 был озвучен приговор обвиняемому в убийстве двух девушек Александру Осиповичу.
 
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