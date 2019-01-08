Налоговики рассказали, что изменилось в 2019 году для индивидуальных предпринимателей

Налоговики рассказали, какие новшества для индивидуальных предпринимателей начали действовать с 2019 года. Новшества предусмотрены отредактированным Налоговым кодексом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что изменилось в уплате НДС

В 2018 году индивидуальные предприниматели обязательно становились плательщиками НДС, если выручка от реализации за 3 предшествующих последовательных календарных месяца составила 40 000 евро и больше. С нового года ИП признают плательщиками НДС при превышении выручки от реализации 420 000 рублей нарастающим итогом с начала года, сообщили в МНС по Минску.

При этом изменили также период, в течение которого ИП признается плательщиком НДС. В 2018 г. он длился 12 последовательных календарных месяцев, сейчас — до окончания календарного года.

В прошлом году ИП определяли момент фактической реализации только «по оплате», а с этого года — как «по оплате», так и «по отгрузке» по выбору плательщика.

Что поменялось для ИП в уплате единого налога

В 2018 году единый налог для ИП, которые занимаются определенными работами или оказывают отдельные виды услуг, являлся обязательным. С этого года ИП получили возможность выбрать тот налоговый режим, который их устраивает: можно остаться на едином налоге, перейти на упрощенную систему налогообложения или на общую систему уплаты подоходного налога.

Какие новшества ввели по ставкам налога для ИП

До 2019 года были предусмотрены коридоры ставок единого налога, в пределах которых местные Советы депутатов непосредственно по видам деятельности устанавливали конкретные ставки на своей территории.

Сейчас утверждены единые ставки единого налога, которые дифференцированы по территориям (Минск; областные центры; районные центры и города районного подчинения; сельская местность). При этом местные Советы депутатов дополнительно могут сократить предложенные ставки налогов до 2 раз. Но увеличивать их нельзя.