«Тело, как у Криштиану Роналду». Бухгалтер из Минска о том, как круто изменился за год

GO.TUT.BY объявил конкурс «До и после» , где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. Историей о том, как за год построить тело по примеру Криштиану Роналду, поделился 24-летний минчанин Николай Череповицкий. «По специальности я бухгалтер, что достаточно необычно для парня, — уточняет он. — Зато работу можно найти неплохую и если захотеть, то добиться многого и хорошо зарабатывать в Беларуси».



Фото: из личного архива

До 11 января и вы можете рассказать о своем опыте! Чтобы участвовать в конкурсе «До и после», на почту elena.melnikova@tutby.com пришлите ваше фото до того, как вы стали «за ЗОЖ», и фото после, а также историю о том пути, который вы прошли между двумя моментами, запечатленными на камеру. Возможно, ЗОЖ сделал вас мускулистее или от худобы привел к здоровому весу? Автор лучшей истории получит приз. Правила конкурса читайте по ссылке .

«В классе восьмом у меня появился жирок»

— К лишнему весу у меня предрасположенность. Однако слабый иммунитет и, как следствие, нескончаемая череда болезней привели к тому, что все детство я был дико худым и костлявым малым. Когда мне было около шести лет, мы с семьей переехали в свой дом: появилась возможность дышать свежим воздухом и здорово питаться. Я выкарабкался из болезней и к началу средней школы уже ничем не выделялся среди остальных ребят. Помню, что в классе восьмом у меня появился жирок: хотя я частенько играл в футбол, неправильное питание перевесило.

В университет я поступил в возрасте 19 лет уже полноватым. Активности в течение дня стало меньше, ел я все подряд и поэтому набирал вес. Со мной всегда была мысль: мне мои кг особо не мешают, общение с девушками есть — и если захочу, то запросто смогу похудеть.

На третьем курсе я уже не мог обманывать себя: я дико не любил свое тело. Смотрел на отражение в зеркале и думал: смогу ли я когда-нибудь получать удовольствие от того, как выгляжу? И не мог дать себе ответ. Родные закармливали драниками, когда приезжал домой на выходные, а знакомые принимали меня таким, какой я есть. В этом не было проблемы, тем более, что у нас в компании много парней с лишним весом.

«Решил построить фигуру, как у Криштиану Роналду»

Чуть более года назад во время игры в футбол я понял, что абсолютно растерял свою скорость и быстроту. Движения даются тяжело, а выносливости хватает только на пару рывков за всю игру (а потом я бегаю, высунув язык). Тогда я решил, что футбол — это то, ради чего стоит меняться. Я заядлый болельщик, сам очень люблю играть. Решил построить фигуру, как у Криштиану Роналду. Настроился, замотивировал себя и обратился к коллеге. Она, работая в сфере аудита, обладает громаднейшим багажом знаний в сфере фитнеса. Она расписала мне программу упражнений и провела ликбез по питанию (каким же дураком я был, теперь осознаю, что не понимал просто ничего).

6 января 2018 года я начал заниматься. Мотивировал себя просмотром серии сериала «Королевство» после тренировки. Сериал этот про бойцов смешанных единоборств, очень воодушевляет меня. У каждого для мотивации что-то свое, у меня вот сериал. Как-то из интервью исполнителя главной роли Френка Грилло я узнал, что он тренируется шесть раз в неделю. И тут я подумал: если он может, то почему я нет? С тех пор и до сегодняшнего дня у меня шесть тренировок в неделю: все дни, кроме воскресенья. Три кардиотренировки, три силовые.



Фото из личного архива

В январе я весил 94 кг, в июне — 76 кг, в конце декабря — 73 кг. Родственники, конечно, принимают мою трансформацию по-разному, особенно старшее поколение. Для них худоба — это ненормально и дико, «парень должен есть». Зато от мамы с папой я получаю полную поддержку и даже влияю на них своим примером. Коллеги по работе в основном с одобрением восприняли перемены: это очень круто, у нас молодой коллектив и все друг друга подбадривают.

Я уже доволен своим телом. Хотя еще не достиг полностью намеченного результата, зато стал быстрее и выносливее. Получаю удовольствие от футбола, играя гораздо лучше, чем раньше. Я уже могу покупать ту одежду, которая мне нравится. Смело могу сказать, что мою жизнь можно разделить на «до» и «после». Продолжаю идти к своей цели и наслаждаюсь процессом.