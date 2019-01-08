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Белорусы в 2018 году продали валюты на $1,1 млрд больше, чем купили

09.01.2019 16:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусы в 2018 году продали валюты на ,1 млрд больше, чем купили
Фото из открытых источников


Белорусы в 2018 году продали валюты на $1,1 млрд в эквиваленте больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

Белорусы в 2018 году продали валюты на ,1 млрд больше, чем купили Тратим резервы. Почему люди продают валюты больше, чем покупают

В 2018 году физические лица продали наличной и безналичной валюты на $9,089 млрд в эквиваленте, купили $7,974 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила почти $1,115 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $20,040 млрд в эквиваленте, купили $20,712 млрд.

Нерезиденты Беларуси за 2018 год продали валюты на $618,3 млн в эквиваленте, купили $124,6 млн.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В 2018 году физические лица продали наличной и безналичной валюты на $9,089 млрд в эквиваленте, купили $7,974 млрд.
 
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