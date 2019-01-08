Белорусы в 2018 году продали валюты на $1,1 млрд больше, чем купили



Белорусы в 2018 году продали валюты на $1,1 млрд в эквиваленте больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

В 2018 году физические лица продали наличной и безналичной валюты на $9,089 млрд в эквиваленте, купили $7,974 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила почти $1,115 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $20,040 млрд в эквиваленте, купили $20,712 млрд.

Нерезиденты Беларуси за 2018 год продали валюты на $618,3 млн в эквиваленте, купили $124,6 млн.