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С глобусом не дружим! Кто из политиков не знаком с картой мира
09.01.2019 17:42 — Разное | Ежедневник
Нередко случается, что мировые политики и главы самых влиятельных государств мира демонстрируют незнание географии.
Наполеоновские замашки
Президент США Дональд Трамп, еще будучи кандидатом на пост главы государства, перенес столицу Франции Париж в Германию.
Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал случившееся в Париже 7 января 2016 года – тогда полиция застрелила вооруженного мясницким ножом мужчину, имевшего отношение к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), который с криками "Аллах Акбар" пытался прорваться в участок, расположенный на севере Парижа.
Кандидат в президенты написал:
"Мужчина застрелен в полицейском участке в Париже. Только что было объявлено о максимальном уровне террористической угрозы. В Германии полный криминальный бардак! Поумнейте!".
Пользователи социальной сети предложили поумнеть самому Трампу и посмотреть на карту, кто-то предлагал ему уточнить нахождение Парижа у Микки-Мауса.
При этом никаких дальнейших действий от Трампа – удаления твита или публикации нового сообщения – за этим не последовало.
Бывший президент США Барак Обама во время предвыборной кампании и вовсе решил увеличить территорию страны. Он заявил: "Я уже побывал в 57 штатах и мне остался еще один, я думаю".
С глобусом не дружим
Наиболее громким случаем была ошибка бывшего официального представителя Госдепа США Джен Псаки о наличии в Беларуси моря:
"Если Беларусь вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Беларуси", – заявила она. Постоянные глупые ошибки дипломата даже получили в сети свой термин – "псакинг".
Экс-губернатор Аляски Сара Пэйлин однажды в своей речи перепутала Южную Корею с Северной, а ее соратник по партии Джон Маккейн – Беларусь с Литвой.
Бывший госсекретарь США Джон Керри продемонстрировал незнание географии и "создал" новую страну – Кырзахстан.
Во время своего выступления перед студентами университета, он рассказал им о "мужественных сотрудниках госдепартамента, поддерживающих демократические институты в Кырзахстане и в Грузии".
Глава внешнеполитического ведомства, который на своем посту ежедневно занимается международными отношениями между США и другими государствами мира, не знает, что Киргизия и Казахстан это два отдельных государства, а Кырзахстана и вовсе не существует.
Бывший президент США Джордж Буш-младший однажды назвал Африку страной: "Африка это страна, которая страдает от невероятной болезни".
Один из самых авторитетных республиканских политиков Джон Маккейн в 2008 году рассказывал о борьбе, которая предстоит в Афганистане, "учитывая ситуацию на границе Ирака и Пакистана". Однако, похоже, политик был не в курсе, что Ирак и Пакистан отделяется республикой Иран.
А где кенгуру?
Порой сложно поверить в то, что можно путать Австралию и Австрию, или Словакию со Словенией, Иран с Ираком. Однако политикам это удается очень просто.
В 2007 году прозвучала незабываемая благодарность Буша-младшего премьер-министру Австралии Джону Говарду за участие "войск Австрии" в войне в Ираке.
Также Буш-младший перепутал Словению и Словакию, заявив журналистам, что все, что он знает о Словакии, было рассказано премьер-министром Словении. Эту же ошибку допустил и бывший президент Украины Виктор Янукович.Еще один бывший президент Украины Виктор Ющенко в 2009 году вспоминая вывод миротворческих войск из Ирака сказал, что военные республики покинули Иран.
Своей страны не знаем
Предположим, что можно допустить ошибки политиков, касаемо названий и расположения далеких дли них государств. Однако нередко они демонстрируют незнание и собственной страны.
Так, во времена президентства Джорджа Буша-старшего вице-президентом был Дэн Куэйл, который искренне считал, что США находятся на другом континенте.
Также он автор слов: "Как это прекрасно находиться здесь – в прекрасном штате Чикаго" (крупнейший город в штате Иллинойс).
Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс в 2015 году заявил, что Реюньон – важный регион и главное место в Тихом океане. На самом деле этот остров, который является заморским регионом Франции, находится в Индийском океане.
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Нередко случается, что мировые политики и главы самых влиятельных государств мира демонстрируют незнание географии.
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