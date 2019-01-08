С глобусом не дружим! Кто из политиков не знаком с картой мира





Нередко случается, что мировые политики и главы самых влиятельных государств мира демонстрируют незнание географии.

Baltnews.lt собрал самые запоминающиеся "ляпы" мировых политиков.

Наполеоновские замашки

Президент США Дональд Трамп, еще будучи кандидатом на пост главы государства, перенес столицу Франции Париж в Германию.

Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал случившееся в Париже 7 января 2016 года – тогда полиция застрелила вооруженного мясницким ножом мужчину, имевшего отношение к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), который с криками "Аллах Акбар" пытался прорваться в участок, расположенный на севере Парижа.

Кандидат в президенты написал:

"Мужчина застрелен в полицейском участке в Париже. Только что было объявлено о максимальном уровне террористической угрозы. В Германии полный криминальный бардак! Поумнейте!".

Пользователи социальной сети предложили поумнеть самому Трампу и посмотреть на карту, кто-то предлагал ему уточнить нахождение Парижа у Микки-Мауса.

При этом никаких дальнейших действий от Трампа – удаления твита или публикации нового сообщения – за этим не последовало.

Бывший президент США Барак Обама во время предвыборной кампании и вовсе решил увеличить территорию страны. Он заявил: "Я уже побывал в 57 штатах и мне остался еще один, я думаю".

С глобусом не дружим

Наиболее громким случаем была ошибка бывшего официального представителя Госдепа США Джен Псаки о наличии в Беларуси моря:

"Если Беларусь вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Беларуси", – заявила она. Постоянные глупые ошибки дипломата даже получили в сети свой термин – "псакинг".

Экс-губернатор Аляски Сара Пэйлин однажды в своей речи перепутала Южную Корею с Северной, а ее соратник по партии Джон Маккейн – Беларусь с Литвой.

Бывший госсекретарь США Джон Керри продемонстрировал незнание географии и "создал" новую страну – Кырзахстан.

Во время своего выступления перед студентами университета, он рассказал им о "мужественных сотрудниках госдепартамента, поддерживающих демократические институты в Кырзахстане и в Грузии".

Глава внешнеполитического ведомства, который на своем посту ежедневно занимается международными отношениями между США и другими государствами мира, не знает, что Киргизия и Казахстан это два отдельных государства, а Кырзахстана и вовсе не существует.

Бывший президент США Джордж Буш-младший однажды назвал Африку страной: "Африка это страна, которая страдает от невероятной болезни".

Один из самых авторитетных республиканских политиков Джон Маккейн в 2008 году рассказывал о борьбе, которая предстоит в Афганистане, "учитывая ситуацию на границе Ирака и Пакистана". Однако, похоже, политик был не в курсе, что Ирак и Пакистан отделяется республикой Иран.

А где кенгуру?

Порой сложно поверить в то, что можно путать Австралию и Австрию, или Словакию со Словенией, Иран с Ираком. Однако политикам это удается очень просто.

В 2007 году прозвучала незабываемая благодарность Буша-младшего премьер-министру Австралии Джону Говарду за участие "войск Австрии" в войне в Ираке.

Также Буш-младший перепутал Словению и Словакию, заявив журналистам, что все, что он знает о Словакии, было рассказано премьер-министром Словении. Эту же ошибку допустил и бывший президент Украины Виктор Янукович.Еще один бывший президент Украины Виктор Ющенко в 2009 году вспоминая вывод миротворческих войск из Ирака сказал, что военные республики покинули Иран.

Своей страны не знаем

Предположим, что можно допустить ошибки политиков, касаемо названий и расположения далеких дли них государств. Однако нередко они демонстрируют незнание и собственной страны.

Так, во времена президентства Джорджа Буша-старшего вице-президентом был Дэн Куэйл, который искренне считал, что США находятся на другом континенте.

Он также заявлял: "Я люблю Калифорнию, да я практически вырос в Фениксе". Политик "позабыл", что Феникс – столица штата Аризона.

Также он автор слов: "Как это прекрасно находиться здесь – в прекрасном штате Чикаго" (крупнейший город в штате Иллинойс).

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс в 2015 году заявил, что Реюньон – важный регион и главное место в Тихом океане. На самом деле этот остров, который является заморским регионом Франции, находится в Индийском океане.