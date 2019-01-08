Крупнейший в республике производитель мяса птицы хочет начать производство в России





Основной производитель мяса птицы в Беларуси «Серволюкс», занимающий треть локального рынка, ищет площадку в России.

О том, что белорусская ГК «Серволюкс» ведет поиски площадки для производства мяса бройлеров в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в мясной отрасли.

По их словам, группу интересуют предприятия среднего уровня. Собеседники не раскрыли подробностей переговоров. Один из них отмечает, что это может стать первым случаем локализации производства мяса птицы в РФ белорусскими предприятиями.

Россия — ключевой экспортный рынок для мясного дивизиона «Серволюкса». По оценкам, ежегодно группа поставляет в страну около 70–80 тыс. тонн этой продукции. По данным Национальной мясной ассоциации, в 2018 году весь экспорт мяса из Беларуси в Россию может достичь 300 тыс. тонн.

При этом, считает источник издания, учитывая периодически возникающие торговые конфликты двух стран, которые выливаются в запреты поставок мясной продукции с белорусских предприятий, локализация производства позволит «Серволюксу» обеспечить свое присутствие на российском рынке.

Источник в отрасли оценил стоимость площадки годовой мощностью 80 тыс. тонн мяса птицы в 7,2 млрд руб. без учета долга исходя из средней цены мяса птицы около 90 руб. за 1 кг в 2017 году. Но, скорее всего, сделка будет существенно дешевле, предупреждает он.

Белорусская группа может рассматривать текущую ситуацию на российском рынке как хорошую возможность приобрести не слишком эффективного производителя и довести бизнес до своих стандартов, согласен старший советник Bain & Company Игорь Бучацкий. По его мнению, «Серволюкс», вероятнее всего, предпочтет локацию в Центральном федеральном округе. Это обеспечит близость к крупнейшим рынкам сбыта — Москве и Подмосковью. Кроме того, это позволит поставлять собственные корма и сырье из Беларуси, которые могут быть дешевле российских аналогов, что позволит повысить рентабельность, рассуждает эксперт.

«Серволюкс» — крупнейший производитель мяса бройлеров в Беларуси. В 2017 году группа, по собственным данным, выпустила 192 тыс. тонн продукции (основной бренд «Петруха»), заняв треть рынка (577,11 тыс. тонн, оценка «Белптицесоюза»). Основным владельцем «Серволюкса» считается белорусский бизнесмен Евгений Баскин, номер 11 в рейтинге крупнейших бизнесменов страны по версии «Ежедневника» .