Елена Анисим перенесла тяжелую операцию

-- Сейчас помаленьку восстанавливаюсь, -- рассказала Елена Анисим «Белорусскому партизану» о своем здоровье. -- Конечно, операция далась мне непросто, хотя, на первый взгляд, была не такой уж сложной. Операция была плановой, о необходимости ее проведения я узнала летом, когда проходила углубленное обследование в лечкомиссии. Но я решила отложить хирургическое вмешательство, поскольку у меня одновременно возникли еще и проблемы с глазом и их пришлось решать в первую очередь. Операцию на глазу мне делали в Боровлянах, и когда все нормализовалось, я отважилась пойти на вторую операцию. Прошла все обследования, 4 декабря легла в больницу в Ждановичах, а 5-го меня уже прооперировали. К счастью, диагноз не самый страшный. Но я как-то все очень тяжело перенесла, и период восстановления был непростым, с осложнениями.





3 января я, наконец, окончательно выписалась из больницы. У меня был упадок сил, но сейчас понемногу прихожу в норму и уже даже начинаю выходить в люди.





Не могу сказать, что я не обращала внимания на свое здоровье. Обращала! Другое дело, что не всегда знаешь, что, где и когда выстрелит. До 50 лет у меня вообще больших проблем с организмом не было. А потом как-то то одно, то другое… Да и ритм жизни ускорился. Я вроде бы в Академии наук тоже работала очень интенсивно, ну а когда пришла в Палату представителей, не только работы, но и стрессов прибавилось…





Конечно, конец года для меня выдался непростым. Но спасибо тем людям, которые меня поддерживали, навещали и не давали мне закиснуть. Хочешь не хочешь, а приходится искать какие-то силы внутри организма, активизироваться и снова идти вперед!











