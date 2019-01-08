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"Беларуськалий" в 2018 году произвел рекордный объем удобрений

09.01.2019 17:03 — Разное | Партизан  
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«Беларуськалий» по итогам 2018 года впервые за свою историю произвел более 12 млн тонн высококачественных минеральных удобрений.

Об этом рассказал гендиректор солигорского предприятия Иван Головатый.

По его словам, в прошедшем году продолжил развитие ряд крупных инвестиционных и инновационных проектов, их реализация откроет для предприятия новые перспективы.

Совместно с китайской компанией «Мигао» начато строительство завода по производству нитрата калия. Для «Беларуськалия» это инновационная, а для страны – и импортозамещающая продукция.

Подходит к завершающей стадии строительство Петриковского ГОКа. В декабре этого года планируется начать работы по наладке оборудования фабрики «под нагрузкой».

В августе был вскрыт четвертый горизонт на руднике РУ‑2. В нынешнем году здесь планируется проходка выработок для разведки, подготовка запасов для очистной отработки.


На Краснослободском руднике начаты работы по вскрытию второго калийного горизонта. Принято решение по вскрытию четвертого горизонта на РУ‑1.

Решение же о строительстве Дарасинского рудника позволит продлить период работы РУ‑3, ведь здесь будет перерабатываться добытая там руда. В планах – вскрытие первого горизонта на РУ-3.

Программа развития рудной базы «Беларуськалия» позволяет говорить о том, что запасы белорусских калийных солей будут отрабатываться еще не менее 120 лет, заверил гендиректор.

 
 
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«Беларуськалий» по итогам 2018 года впервые за свою историю произвел более 12 млн тонн высококачественных минеральных удобрений.
 
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