Сергей Вязович: «Борьба взяла верх над здравым смыслом»

Российский экипаж Мардеева остановился справиться о здоровье, но помогать отказался. МАЗ на колеса поставил приехавший через некоторое время еще один белорусский экипаж Алексея Вишневского.





"На "Дакаре" выдался первый сложный день. Ехали в своем темпе к финишу, но там нас ждал сюрприз – перевернутый грузовик Сергея Вязовича. На самом деле я его не видел, поскольку зрители кричали, чтобы брал левее. И только когда его объезжал, Макс (штурман Максим Новиков - прим.) заметил МАЗ Вязовича. Подняли его быстро – за минут 10", – рассказал пилот Алексей Вишневский.



