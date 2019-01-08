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Сергей Вязович: «Борьба взяла верх над здравым смыслом»

09.01.2019 16:33 — Разное | Партизан  
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Как известно, на втором этапе ралли-рейда "Дакар-2019" неприятность произошла с экипажем прошлогоднего серебряного призера этой гонки Сергея Вязовича. Незадолго до финиша, при обгоне "камазовца" Айрата Мардеева, белорусский пилот угодил в песчаную ловушку. Грузовик на высокой скорости подпрыгнул, ударился о "ступеньку" и лег на бок. К счастью гонщики при этом не пострадали. Как признался потом сам Вязович, "борьба взяла верх над здравым смыслом".

Российский экипаж Мардеева остановился справиться о здоровье, но помогать отказался. МАЗ на колеса поставил приехавший через некоторое время еще один белорусский экипаж Алексея Вишневского.

"На "Дакаре" выдался первый сложный день. Ехали в своем темпе к финишу, но там нас ждал сюрприз – перевернутый грузовик Сергея Вязовича. На самом деле я его не видел, поскольку зрители кричали, чтобы брал левее. И только когда его объезжал, Макс (штурман Максим Новиков - прим.) заметил МАЗ Вязовича. Подняли его быстро – за минут 10", – рассказал пилот Алексей Вишневский.

 
 
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Как известно, на втором этапе ралли-рейда "Дакар-2019" неприятность произошла с экипажем прошлогоднего серебряного призера этой гонки Сергея Вязовича. Незадолго до...
 
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