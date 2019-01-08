Между Россией и Давосом: президент Зимбабве приедет в Беларусь на следующей неделе

Он посетит нашу страну в рамках «тура» по пяти государствам: Азербайджану, Казахстану, России, Беларуси и Швейцарии, где примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.





сообщает NewsdzeZimbabwe, от этих визитов ожидается подписание немалого количества двусторонних документов. КакNewsdzeZimbabwe, от этих визитов ожидается подписание немалого количества двусторонних документов.





В частности, что касается Беларуси, то говорится, что наша страна поставляет в Зимбабве оборудование и технику для горных разработок при добыче алмазов и строительства.





Азербайджан и Казахстан интересуют Зимбабве как богатые углеводородами страны и одни из самых быстроразвивающихся.





Форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января.





reform.by , в сентябре минувшего года в Зимбабве летал управляющий делами президента Виктор Шейман. Он вручил Мнангагве меч в качестве подарка. Как напоминает, в сентябре минувшего года в Зимбабве летал управляющий делами президента Виктор Шейман. Он вручил Мнангагве меч в качестве подарка.













Из африканской страны Виктор Шейман привез контрактов на 60 млн. долларов. Речь шла о поставках лесной, дорожной и грузовой техники.





С президентом Зимбабве удалось договориться о проектах по созданию СП, проработке сотрудничества в сфере развития инфраструктуры, строительства железных, автомобильных дорог, логистических центрах.