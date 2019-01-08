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Между Россией и Давосом: президент Зимбабве приедет в Беларусь на следующей неделе
Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва на следующей неделе приедет в Беларусь.
Он посетит нашу страну в рамках «тура» по пяти государствам: Азербайджану, Казахстану, России, Беларуси и Швейцарии, где примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Как
В частности, что касается Беларуси, то говорится, что наша страна поставляет в Зимбабве оборудование и технику для горных разработок при добыче алмазов и строительства.
Азербайджан и Казахстан интересуют Зимбабве как богатые углеводородами страны и одни из самых быстроразвивающихся.
Форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января.
Как напоминает
Из африканской страны Виктор Шейман привез контрактов на 60 млн. долларов. Речь шла о поставках лесной, дорожной и грузовой техники.
С президентом Зимбабве удалось договориться о проектах по созданию СП, проработке сотрудничества в сфере развития инфраструктуры, строительства железных, автомобильных дорог, логистических центрах.
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Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва на следующей неделе приедет в Беларусь.
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