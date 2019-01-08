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Между Россией и Давосом: президент Зимбабве приедет в Беларусь на следующей неделе

09.01.2019 16:28 — Разное | Партизан  
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Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва на следующей неделе приедет в Беларусь.

Он посетит нашу страну в рамках «тура» по пяти государствам: Азербайджану, Казахстану, России, Беларуси и Швейцарии, где примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как сообщает NewsdzeZimbabwe, от этих визитов ожидается подписание немалого количества двусторонних документов. 

В частности, что касается Беларуси, то говорится, что наша страна поставляет в Зимбабве оборудование и технику для горных разработок при добыче алмазов и строительства.

Азербайджан и Казахстан интересуют Зимбабве как богатые углеводородами страны и одни из самых быстроразвивающихся. 

Форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января.

Как напоминает reform.by, в сентябре минувшего года в Зимбабве летал управляющий делами президента Виктор Шейман. Он вручил Мнангагве меч в качестве подарка. 



Из африканской страны Виктор Шейман привез контрактов на 60 млн. долларов. Речь шла о поставках лесной, дорожной и грузовой техники. 

С президентом Зимбабве удалось договориться о проектах по созданию СП, проработке сотрудничества в сфере развития инфраструктуры, строительства железных, автомобильных дорог, логистических центрах.

 
 
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Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва на следующей неделе приедет в Беларусь.
 
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