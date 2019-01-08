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Сергей Гуренко покинул минское "Динамо"
По сведениям
В сезоне-2018 Гуренко завоевал с "Динамо" бронзовые медали чемпионата Беларуси. Сезон-2017 по его руководством минчане завершили с серебром, набрав одинаковое количество очков с БАТЭ, который по дополнительным показателям стал чемпионом.
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По сведениям pressball.by, Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского "Динамо". Контракт с рулевым закончился, и клуб решил его не продлевать.
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