ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рэкет в законе: после незаконной конфискации товара ИПэшница решила уехать из страны

09.01.2019 16:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Индивидуальный предприниматель из Бреста Татьяна Иванюк приняла решение ликвидировать ИП и прекратить работу на белорусском рынке. ИП рассматривает варианты выезда за границу – либо в Россию, либо в Польшу.

Рэкет в законе: после незаконной конфискации товара ИПэшница решила уехать из страны
Председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко назвал причины «прощания с родиной».

"Это связано с действиями сотрудников МВД, которые остановили на дороге и забрали товар, нарушив часть процессуальных норм: не пересчитали товар сразу (хотя ИП требовала этого), не выдали никаких бумаг на руки, не разобрались в документах и так далее. Предприниматель думает уехать в Россию или Польшу. На это его толкнули невыносимые условия работы для бизнеса в нашей стране", - сообщил Шумченко в соцсети.

ОБЭП конфисковала товар у Татьяны Иванюк еще 5 января.


8 января женщине вызывали скорую помощь: давление подскочило до 190 на 140. Сейчас женщина находится на больничном в очень плохом состоянии.

"Сегодня утром я звонил сотрудникам ОБЭП и сказал, что они нарушили статьи закона и попросил их вернуть товар без всяких условий. Мне ответили отказом, а также заявили, что они действовали в рамках закона и будут оформлять, как они посчитают нужным. 

Я уверен, что, глядя на этого ИП из Бреста, ещё не один предприниматель закроется в нашей стране. И никакие бравые речи чиновников, декреты о либерализации не исправят ситуацию пока будет такое отношение солдат удачи на дорогах и не только, которые одним росчерком пера сводят на нет всевозможные хорошие начинания отдельных членов правительства", - уверен Анатолий Шумченко.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индивидуальный предприниматель из Бреста Татьяна Иванюк приняла решение ликвидировать ИП и прекратить работу на белорусском рынке. ИП рассматривает варианты...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Норвегии похитили супругу миллионера, требуют выкуп в размере $10,3 млн криптовалютой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика