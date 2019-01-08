Рэкет в законе: после незаконной конфискации товара ИПэшница решила уехать из страны

Председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко назвал причины «прощания с родиной».





сообщил Шумченко в соцсети. "Это связано с действиями сотрудников МВД, которые остановили на дороге и забрали товар, нарушив часть процессуальных норм: не пересчитали товар сразу (хотя ИП требовала этого), не выдали никаких бумаг на руки, не разобрались в документах и так далее. Предприниматель думает уехать в Россию или Польшу. На это его толкнули невыносимые условия работы для бизнеса в нашей стране", -Шумченко в соцсети.





ОБЭП конфисковала товар у Татьяны Иванюк еще 5 января.









8 января женщине вызывали скорую помощь: давление подскочило до 190 на 140. Сейчас женщина находится на больничном в очень плохом состоянии.





"Сегодня утром я звонил сотрудникам ОБЭП и сказал, что они нарушили статьи закона и попросил их вернуть товар без всяких условий. Мне ответили отказом, а также заявили, что они действовали в рамках закона и будут оформлять, как они посчитают нужным.





Я уверен, что, глядя на этого ИП из Бреста, ещё не один предприниматель закроется в нашей стране. И никакие бравые речи чиновников, декреты о либерализации не исправят ситуацию пока будет такое отношение солдат удачи на дорогах и не только, которые одним росчерком пера сводят на нет всевозможные хорошие начинания отдельных членов правительства", - уверен Анатолий Шумченко.



