В Норвегии похитили супругу миллионера, требуют выкуп в размере $10,3 млн криптовалютой

По данным издания "Верденс Ганг", 68-летняя женщина пропала еще 31 октября, с тех пор о ней не было никакой информации.





Согласно газете "Афтенпостен", похитители угрожают применить силу по отношению к женщине, если ее семья не выполнит их требование выкупа.





Супруг женщины, 68-летний Том Хаген, по данным журнала "Капитал", владеет состоянием порядка $200 млн. Он владеет 70% основанной им в 1992 году энергетической компании Elkraft, также занимался бизнесом, связанным с недвижимостью.





Норвежская полиция подтвердила информацию о том, что в 20 км от Осло была похищена женщина, но не раскрывает ее личность.