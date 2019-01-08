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Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе

09.01.2019 17:41 — Разное | Myfin  
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Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе
фото: Myfin.by

Иностранцы уже бронируют агроусадьбы на время II Европейских игр

Замдиректора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич отметил рост числа иностранных гостей в Беларуси в 2018 году, в частности из стран Западной Европы, Северной Америки и других. Это связано в том числе и с новыми возможностями безвизового режима для иностранцев.

В этом году в Беларуси увеличение количества иностранных туристов ожидается в связи с проведением II Европейских игр, которые пройдут во второй половине июня. По предварительным оценкам, всего может приехать почти 50 тыс. участников игр и болельщиков. Как сообщил журналистам Виталий Грицевич, кроме 18 тыс. участников состязаний и других официально аккредитованных лиц, приедет еще около 30 тыс. туристов, болельщиков.

По мнению Валерии Клицуновой, проведение II Европейских игр в Беларуси дает замечательную возможность заявить о нашей стране, показать, чем она выгодно отличается от других стран.

 
 
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Иностранные туристы начали бронировать места в агроусадьбы Беларуси на время проведения II Европейских игр.
 
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