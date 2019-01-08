Минский аэропорт вошел в число самых пунктуальных в мире

Международная исследовательская компания OAG по итогам 2018 года подготовила актуальный рейтинг самых непунктуальных и самых пунктуальных авиакомпаний мира, а также ранжировала по числу задержек рейсов аэропорты.

Рейтинг пунктуальности компании OAG базируется на оценке индекса OTP (on-time performance), который отражает процент рейсов, выполненных с отклонением не более 15 минут от расчетного.

Самые пунктуальные аэропорты мира

Лидером числу вовремя вылетевших и прилетевших самолетов в категории "небольших" (2-5 млн кресел в год) аэропортов стал Минск-2 (93,25% рейсов по расписанию), "средних" (5-10 млн кресел в год) - главный национальный аэропорт Панамы (91,11%), "крупных" (10-20 млн кресел) - хаб в Осаке (88,22%), "крупнейших" (20-30 млн кресел) - московский Шереметьево (87% ), а среди "мега-хабов" (свыше 30 млн кресел в год) - аэропорт Ханеда в Токио (85,62%).

Топ-10 самых непунктуальных авиаперевозчиков

Самой непунктуальной в прошлом году оказалась TAP Portugal – из расписания выбились 42,4% рейсов португальской авиакомпании.

Также в десятку вошли Cebu Pacific (Филиппины, 41,6% задержанных, перенесенных и отмененных рейсов), PIU (Пакистан, 40,6%), Philippines Air Asia (Филиппины, 38,9%), Norwegian Air UK (Норвегия, 38,3%), Air Asia X (Малайзия, 37,7%), Czech Airlines (Чехия, 37,7%), Shenzhen Airlines (Китай, 36,5%), Air India (Индия, 35,9%), Egypt Air (Египет, 35,6%).

Топ-10 самых пунктуальных

Больше всего рейсов вовремя выполнила в 2018-м авиакомпания Copa Airlines (Панама, 89,79%). На втором месте - air Baltic (Латвия, 89,17%), третьем - Hong Kong Airlines (Гонконг, 88,11%). Также в топ-10 Hawaiian Airlines (США, 87,52%), Bangkok Airways (Таиланд, 87,16%), Qantas Airways (Австралия, 85,65%), LATAM Airlines Group (Бразилия и Чили, 85,60%), Azul (Бразилия, 85,21%), Qatar Airways (Катар, 85,17%), KLM (Нидерланды, 84,52%).