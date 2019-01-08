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В белорусском ПВТ в упрощенном порядке за год трудоустроились почти 500 иностранцев

09.01.2019 17:21 — Разное | Интерфакс  
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Упрощенным порядком трудоустройства в Парке высоких технологий с марта прошлого года воспользовались почти 500 иностранцев, сообщили в управлении информации и общественных связей МВД.

"В основном это граждане России, а также Украины, Казахстана и Азербайджана", - отметили в УИОС.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с декретом N8 "О развитии цифровой экономики" резиденты Парка могут без получения специального разрешения привлекать иностранную рабочую силу.

Всего, по информации МВД, в 2018 году для работы в Беларуси приехали почти 16 тыс. иностранцев.

ПВТ - экономическая зона с льготным налоговым режимом для ИТ-компаний действует в Беларуси с 2005 года. В настоящее время резиденты ПВТ занимаются разработкой программных продуктов и предоставлением ИТ-услуг клиентам из 70 стран мира.

Декрет N8 "О развитии цифровой экономики", который направлен на привлечение в страну мировых ИТ-компаний, начал действовать в Беларуси с апреля 2018 года. В стране созданы беспрецедентные для региона условия для IT-компаний, легализован оборот цифровых валют и токенов. До 1 января 2049 года продлен срок действия специального правового режима ПВТ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Упрощенным порядком трудоустройства в Парке высоких технологий с марта прошлого года воспользовались почти 500 иностранцев, сообщили в управлении информации и...
 
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