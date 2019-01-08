Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Эксперты Федерального агентства по связи FCC, США, замерили уровень SAR-излучения смартфонов, выпущенных в 2018 году, и ранжировали их по этому показателю. Специалисты подчеркивают, что уровень SAR-излучения всех современных смартфонов гораздо ниже показателей, которые определены, как опасные для здоровья, но разброс, как и прежде, очень велик.

В Европе и США для расчета допустимых значений излучения базовыми станциями и сотовыми телефонами используется коэффициент SAR, который показывает величину энергии электромагнитного поля, абсорбируемую тканями человеческого тела. В США верхняя планка допустимого уровня SAR – 1,6 Вт/кг.

В Беларуси используется другой норматив – безопасными считаются телефоны с уровнем электромагнитного излучения до 100 микроватт на квадратный сантиметр. Все телефоны, которые официально продаются в Беларуси, проходят сертификацию, и соответствуют этому нормативу.

Несмотря на то, что единства в стане ученых по вопросу опасности излучения мобильных телефонов пока нет, екоторые исследования говорят об увеличении рисков развития рака головного мозга и слюнных желез. Поэтому, пока ученые всего мира проводят исследования, добиваясь определенности в этом вопросе, специалисты рекомендует пользователям мобильной связи покупать смартфоны с низким уровнем выбросов и следовать ряду советов, чтобы свести к минимуму воздействие радиации.

SAR-уровни смартфонов 2018 года выпуска согласно исследованиям FCC