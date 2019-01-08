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Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения

09.01.2019 16:58 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты Федерального агентства по связи FCC, США, замерили уровень SAR-излучения смартфонов, выпущенных в 2018 году, и ранжировали их по этому показателю. Специалисты подчеркивают, что уровень SAR-излучения всех современных смартфонов гораздо ниже показателей, которые определены, как опасные для здоровья, но разброс, как и прежде, очень велик.

В Европе и США для расчета допустимых значений излучения базовыми станциями и сотовыми телефонами используется коэффициент SAR, который показывает величину энергии электромагнитного поля, абсорбируемую тканями человеческого тела. В США верхняя планка допустимого уровня SAR – 1,6 Вт/кг.

В Беларуси используется другой норматив – безопасными считаются телефоны с уровнем электромагнитного излучения до 100 микроватт на квадратный сантиметр. Все телефоны, которые официально продаются в Беларуси, проходят сертификацию, и соответствуют этому нормативу.

Несмотря на то, что единства в стане ученых по вопросу опасности излучения мобильных телефонов пока нет, екоторые исследования говорят об увеличении рисков развития рака головного мозга и слюнных желез. Поэтому, пока ученые всего мира проводят исследования, добиваясь определенности в этом вопросе, специалисты рекомендует пользователям мобильной связи покупать смартфоны с низким уровнем выбросов и следовать ряду советов, чтобы свести к минимуму воздействие радиации.

SAR-уровни смартфонов 2018 года выпуска согласно исследованиям FCC

Смартфон SAR: голова SAR: тело SAR: Max (ST)
Apple iPhone XS Max 1,00 Вт/кг 1,00 Вт/кг 1,52 Вт/кг
Apple iPhone XS 0,90 Вт/кг 0,99 Вт/кг 1,53 Вт/кг
Apple iPhone XR 0,90 Вт/кг 1,10 Вт/кг 1,59 Вт/кг
Honor 7X 1,11 Вт/кг 1,11 Вт/кг 1,43 Вт/кг
Huawei Mate 20 Pro 0,58 Вт/кг 0,81 Вт/кг 1,53 Вт/кг
HTC U12+ 0,66 Вт/кг 0,53 Вт/кг 1,33 Вт/кг
Google Pixel 3 XL 1,35 Вт/кг 1,19 Вт/кг 1,59 Вт/кг
Google Pixel 3 1,34 Вт/кг 1,34 Вт/кг 1,59 Вт/кг
LG V40 1,27 Вт/кг 1,28 Вт/кг 1,59 Вт/кг
LG G7 0,22 Вт/кг 1,06 Вт/кг 1,59 Вт/кг
Motorola Moto Z3 0,79 Вт/кг 1,18 Вт/кг 1,58 Вт/кг
OnePlus 6T 1,34 Вт/кг 1,19 Вт/кг 1,59 Вт/кг
OnePlus 6 1,26 Вт/кг 0,90 Вт/кг 1,53 Вт/кг
Samsung Galaxy Note 9 0,27 Вт/кг 0,76 Вт/кг 1,59 Вт/кг
Samsung Galaxy S9 Plus 0,36 Вт/кг 0,79 Вт/кг 1,59 Вт/кг
Samsung Galaxy S9 0,35 Вт/кг 0,96 Вт/кг 1,59 Вт/кг
vivo NEX 1,06 Вт/кг 0,29 Вт/кг -
Xiaomi Pocophone F1 0,72 Вт/кг 0,75 Вт/кг -
 
 
 
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Эксперты Федерального агентства по связи FCC, США, замерили уровень SAR-излучения смартфонов, выпущенных в 2018 году, и ранжировали их по этому показателю. Специалисты...
 
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