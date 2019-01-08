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Цены на недвижимость могут начать снижение на фоне роста ставок по ипотечным кредитам – эксперт

09.01.2019 16:53 — Разное | Интерфакс  
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Характерное для октября-декабря 2018 года повышение банками ставок по ипотечным кредитам в ближайшие месяцы не окажет заметное влияние на цены. Но дальнейшее ужесточение условий кредитования покупки недвижимости может подтолкнуть цены к снижению, считает руководитель сектора ипотечного кредитования агентства недвижимости "Твоя столица" Людмила Семенова.

"Отмечаемый в последний год рост цен базировался именно на "подешевевших" кредитах. И поэтому, если и в дальнейшем ставки кредитования будут расти или иным образом ужесточатся условия выдачи кредитов, то не исключено, что цены начнут снижаться", - сказала Л.Семенова порталу Interfax.by.

Эксперт констатировала, что в настоящее время "безусловно, по сравнению с началом прошлого года, получить кредит стало сложнее". Она пояснила, что при увеличении процентной ставки возрастают платежи по кредиту и соответственно банки предъявляют более высокие требования к доходам кредитополучателей.

В то же время, по ее мнению, нельзя сказать, что ипотечные кредиты стали недоступными. "Просто сейчас следует рассчитывать на меньшие суммы, чем это было еще год назад. По поступавшим к нам в конце года заявкам, можем констатировать, что интерес к кредитам остается стабильным", - сказала Л.Семенова.

По ее данным, в настоящее время для приобретения квартиры в новостройке рассчитывают на получение кредита более 40% покупателей, а для приобретения квартиры на вторичном рынке более 30%.

Комментируя ситуацию с ипотечными кредитами, эксперт отметила, "несмотря на стабильность ставки рефинансирования, которая с июня 2018 года находится на уровне 10%, в последнем квартале 2018 года начался рост ставок по кредитам на строительство и покупку недвижимости".

Крупные банки, которые выдают ипотечные кредиты, подняли ставки в среднем на 1 процентный пункт (ставки банков выросли в диапазоне 0,49-2,1 процентных пункта) и теперь в среднем на рынке ставка ипотечного кредита составляет или незначительно превышает 16% годовых.

По сведениям Л.Семеновой "на росте ставок все не закончилось – Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку готовой недвижимости (остались только на строительство), а БПС-Сбербанк, как на строительство, так и покупку". "При этом дэдлайн паузы Беларусбанка изначально был определен на конец 2018 года, но с наступлением 2019 года он пролонгировался до конца января 2019 года", - утверждает эксперт.

 
 
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Характерное для октября-декабря 2018 года повышение банками ставок по ипотечным кредитам в ближайшие месяцы не окажет заметное влияние на цены. Но дальнейшее...
 
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