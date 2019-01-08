Открылся сезон охоты на оленя благородного





C 1 января по 31 января 2019 открыта охоты на оленя благородного, взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста. Охота разрешена из засады, с подхода в течение суток.

Разрешенные орудия охоты, нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты.

За нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты предусмотрена административная ответственность (ст. 15.37 КоАП Республики Беларусь), за незаконную охоту уголовная (ст. 282 УК Республики Беларусь). Кроме штрафа нарушителю придется возместить причиненный окружающей среде вред (300 базовых величин или 7650 рублей, размер базовой величины с 1 января увеличен и составляет 25,5 рублей).

По всем возникшим вопросам, а также в случаях обнаружения фактов нарушений природоохранного законодательства граждане могут в любое время суток обратиться в Волковысскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефону 8(01512) 25000 либо 25112.

Уважаемые граждане любите и сохраняйте природу, соблюдайте природоохранное законодательство!

Андрей Белов

заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции

охраны животного и растительного мира