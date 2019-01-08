Бали, Эмираты и Мальдивы. Где зимой отдыхают Станюта, Галыгин и Коба

Пока вы ходите на работу и думаете, какой свитер потеплее надеть под пуховик, некоторые известные белорусы улетели от морозов в другие страны. Знаем-знаем, эта подборка вам как ножом по сердцу. Но не спешите расстраиваться. Предлагаем рассмотреть фотографии из ОАЭ, Бали, Египта и Тайланда и спланировать свой следующий отпуск.

Екатерина Коба

Белорусская «Барби», фотомодель Катя Коба Новый год провела в Объединенных Арабских Эмиратах. В новогоднюю ночь у нее не было привычных низких температур, зато был самый грандиозный салют .

Вадим Галыгин

Шоумен из Борисова с семьей погреться летали (снова) на Бали. Кстати, на фото можно заметить, что Галыгины ждут пополнения.