ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бали, Эмираты и Мальдивы. Где зимой отдыхают Станюта, Галыгин и Коба

09.01.2019 19:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пока вы ходите на работу и думаете, какой свитер потеплее надеть под пуховик, некоторые известные белорусы улетели от морозов в другие страны. Знаем-знаем, эта подборка вам как ножом по сердцу. Но не спешите расстраиваться. Предлагаем рассмотреть фотографии из ОАЭ, Бали, Египта и Тайланда и спланировать свой следующий отпуск.

Екатерина Коба

Белорусская «Барби», фотомодель Катя Коба Новый год провела в Объединенных Арабских Эмиратах. В новогоднюю ночь у нее не было привычных низких температур, зато был самый грандиозный салют.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ekaterina Koba (@ekaterinakoba) 27 Дек 2018 в 12:53 PST

Вадим Галыгин

Шоумен из Борисова с семьей погреться летали (снова) на Бали. Кстати, на фото можно заметить, что Галыгины ждут пополнения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Оля-ля

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагаем рассмотреть фотографии из ОАЭ, Бали, Египта и Тайланда и спланировать свой следующий отпуск.
 
Новости дня
Новости разные
 
Певчие птицы в Дзержинском историко-краеведческом музее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика