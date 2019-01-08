Тарифы на услуги сельских бань установили в Минской области

Соответствующее решение Минского облисполкома от 29 декабря 2018 года №1154 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА .

Документ устанавливает в Минской области предельные максимальные тарифы для бань общего пользования, за исключением первого и высшего разряда, а также для душевых.

Так, за услуги бань установлен предельный максимальный тариф в 4,7 рубля за 2 часа, за услуги душевых – 4 рубля за 45 минут.

В декабре 2018 года Совет Министров определил, что облисполкомы будут регулировать цены на услуги сельских бань общего пользования и душевых, расположенных в населенных пунктах. Они включены в перечень социально значимых услуг.

К слову, цены на посещение общественных бань в Минске выше: за за 2 часа в общем отделении придется заплатить 8 рублей.



