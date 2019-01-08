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Двое россиян избили гомельчанина до смерти
В Гомеле двое россиян сильно избили местного жителя, у которого были в гостях, сообщает пресс-служба МВД.
Происшествие случилось 7 января. Около 16:10 в одном из домов Гомеля нашли сильно избитого мужчину. Его срочно госпитализировали, но гомельчанин умер по дороге в больницу. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стала сочетанная травма тела,
Правоохранители установили, что мужчина праздновал Рождество с гостями из России. Между ними началась ссора, в ходе которой россияне избили хозяина дома и сбежали. Однако милиционерам удалось задержать нападавших.
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В Гомеле двое россиян сильно избили местного жителя, у которого были в гостях, сообщает пресс-служба МВД.
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