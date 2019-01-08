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Двое россиян избили гомельчанина до смерти

09.01.2019 19:17 — Разное | Партизан  
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В Гомеле двое россиян сильно избили местного жителя, у которого были в гостях, сообщает пресс-служба МВД.

Происшествие случилось 7 января. Около 16:10 в одном из домов Гомеля нашли сильно избитого мужчину. Его срочно госпитализировали, но гомельчанин умер по дороге в больницу. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стала сочетанная травма тела, пишет euroradio.fm

Правоохранители установили, что мужчина праздновал Рождество с гостями из России. Между ними началась ссора, в ходе которой россияне избили хозяина дома и сбежали. Однако милиционерам удалось задержать нападавших.


 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле двое россиян сильно избили местного жителя, у которого были в гостях, сообщает пресс-служба МВД.
 
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