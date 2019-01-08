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В Байнете появился сайт с самым длинным доменным именем
В декабре 2018 года появился сайт с самым длинным доменным именем из существующих сегодня в Байнете. Об этом сообщила компания hoster.by, технический администратор национальных доменных зон .BY и .БЕЛ.
Рекордным стало имя refrizherator-holodilnaja-ustanovka-kondicioner.by, оно состоит из пятидесяти символов,
А самым длинным кириллическим доменным именем в 2018 году стало солигорский-государственный-колледж.бел — в нем 39 символов. До этого самое длинное название было у несуществующего сейчас сайта трубы-на-газовую-колонку-и-котел-в-гродно.бел (45 символов), и оно уверенно удерживало первое место весь 2017 год.
«В эпоху смартфонов все меньше пользователей вручную набирают имена сайтов в адресной строке, — рассказывает генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Поэтому длина доменного имени сейчас не настолько критична, как несколько лет назад. Однако размер доменного имени в национальной зоне .BY/.БЕЛ имеет технические ограничения: максимально разрешенная длина составляет 63 символа без учета доменной зоны. Так что белорусам, которые придумывают имена своим сайтам, есть куда расти».
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В декабре 2018 года появился сайт с самым длинным доменным именем из существующих сегодня в Байнете. Об этом сообщила компания hoster.by, технический администратор...
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