В Байнете появился сайт с самым длинным доменным именем

пишет 42.tut.by. Сайт с необычно длинным именем действительно работает. Как следует из названия, на нем размещена информация о рефрижераторах, холодильных установках и автомобильных кондиционерах. Второе место, 44 символа, среди самых длинных доменных имен на латинице занимает ritualno-memorialnaya-kompaniya-soligorsk.by. Рекордным стало имя refrizherator-holodilnaja-ustanovka-kondicioner.by, оно состоит из пятидесяти символов,42.tut.by. Сайт с необычно длинным именем действительно работает. Как следует из названия, на нем размещена информация о рефрижераторах, холодильных установках и автомобильных кондиционерах. Второе место, 44 символа, среди самых длинных доменных имен на латинице занимает ritualno-memorialnaya-kompaniya-soligorsk.by.





А самым длинным кириллическим доменным именем в 2018 году стало солигорский-государственный-колледж.бел — в нем 39 символов. До этого самое длинное название было у несуществующего сейчас сайта трубы-на-газовую-колонку-и-котел-в- гродно .бел (45 символов), и оно уверенно удерживало первое место весь 2017 год.









«В эпоху смартфонов все меньше пользователей вручную набирают имена сайтов в адресной строке, — рассказывает генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Поэтому длина доменного имени сейчас не настолько критична, как несколько лет назад. Однако размер доменного имени в национальной зоне .BY/.БЕЛ имеет технические ограничения: максимально разрешенная длина составляет 63 символа без учета доменной зоны. Так что белорусам, которые придумывают имена своим сайтам, есть куда расти».



