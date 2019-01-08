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«Спартак» устроил чистку команды

09.01.2019 19:04 — Разное | Партизан  
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Московский «Спартак» во вторник, 8 января, расторг контракты с тремя футболистами. Об этом рассказал главный тренер команды Олег Кононов, слова которого приводятся на сайте клуба.

Ивелин Попов
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Трудовые отношения были закончены с полузащитниками Ивелином Поповым и Романом Еременко, а также с защитником Марко Петковичем, пишет Лента.ру. Все контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

5 января «Спартак» расстался с полузащитником Александром Самедовым. Сообщается, что сезон-2018/2019 он доиграет в самарских «Крыльях Советов».

В течение сезона красно-белые поменяли тренера. Вместо уволенного Массимо Карреры клуб пригласил Кононова, который работал с тульским «Арсеналом». Из-за увольнения итальянца между руководством и болельщиками возник конфликт. В частности, фанаты требовали избавиться от капитана Дениса Глушакова, которого они считают виновным в «сливе» Карреры.

Перед зимней паузой «Спартак» шел четвертым в турнирной таблице чемпионата. Во время перерыва клуб проведет сбор в ОАЭ.


 
 
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Московский «Спартак» во вторник, 8 января, расторг контракты с тремя футболистами. Об этом рассказал главный тренер команды Олег Кононов, слова которого приводятся...
 
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