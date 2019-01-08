«Спартак» устроил чистку команды

Ивелин Попов

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости





пишет Лента.ру. Все контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Трудовые отношения были закончены с полузащитниками Ивелином Поповым и Романом Еременко, а также с защитником Марко Петковичем,Лента.ру. Все контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.





5 января «Спартак» расстался с полузащитником Александром Самедовым. Сообщается, что сезон-2018/2019 он доиграет в самарских «Крыльях Советов».





В течение сезона красно-белые поменяли тренера. Вместо уволенного Массимо Карреры клуб пригласил Кононова, который работал с тульским «Арсеналом». Из-за увольнения итальянца между руководством и болельщиками возник конфликт. В частности, фанаты требовали избавиться от капитана Дениса Глушакова, которого они считают виновным в «сливе» Карреры.





Перед зимней паузой «Спартак» шел четвертым в турнирной таблице чемпионата. Во время перерыва клуб проведет сбор в ОАЭ.



