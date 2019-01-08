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пишет Еврорадио. 8 января в Национальном аэропорту Минск пограничники задержали двух 34-летних пакистанцев, прибывших рейсом из Алматы, сообщает пресс-служба Пограничного комитета,Еврорадио.





Молодые люди летели через Минск транзитом в Хельсинки. Сотруднику службы сервиса аэропорта они показали паспорта с признаками частичной подделки — в документах были заменены некоторые страницы. Настоящие документы пакистанцев, как выяснилось в ходе проверки, лежали в их личных вещах.









Иностранцев задержали и поместили в ИВС. Им грозит административная ответственность за нарушение правил пребывания и уголовная — за использование заведомо подложных документов. За это мужчинам грозит до двух лет ограничения свободы.



