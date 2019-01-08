Два проекта белорусов получили награды на американской выставке CES

сообщил Парк высоких технологий. Об этомПарк высоких технологий.

Умный костюм Teslasuit победил в категории виртуальной и дополненной реальности. Сервис мониторинга женского здоровья Flo выиграл в номинации «Программное обеспечение и мобильные приложения». Оба проекта созданы белорусскими разработчиками и входят в Парк высоких технологий.





«Мы очень счастливы и рады получить такое признание. CES — одно из самых ярких профессиональных мероприятий, которое объединяет лучшие умы и идеи технологической индустрии», — отметил генеральный директор Flo Дмитрий Гурский.









CES (International Consumer Electronics Show, Международная выставка потребительской электроники) — одно из крупнейших в мире мероприятий в сфере потребительской электроники, проходящее в Лас-Вегасе (США). Именно на CES в свое время впервые представили видеомагнитофон, видеокамеру, CD и игровую приставку Xbox.





В этом году выставка идет c 8 по 11 января.



