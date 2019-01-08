И коня на скаку, и в окно многоэтажки вытолкнет

сообщили в УВД региона. Это увидела проходившая мимо женщина, она позвонила в милицию,региона.





Прибывшие милиционеры сразу поняли, что парень выпал не сам. В квартире была задержана подозреваемая — 32-летняя женщина, сожительница потерпевшего.





Между ними случился конфликт. Женщина была пьяна.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела: парень при падении получил травмы.



