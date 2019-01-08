ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вклады в белорусских рублях теперь можно открыть на почте

09.01.2019 18:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Услуга совершения операций по срочным банковским вкладам в белорусских рублях доступна с 3 января посетителям сельских отделений Белпочты. Это результат совместного проекта Беларусбанка и Белпочты.

Как сообщается на сайте Беларусбанка, проект открывает новую страницу многолетнего двустороннего сотрудничества организаций.

«Реализация проекта позволит клиентам оформлять всю линейку банковских вкладов ОАО «АСБ Беларусбанк»  в белорусских рублях, открывать текущий (расчетный) банковский счет  с использованием банковской платежной карточки и пополнять ее, оформлять пакет документов и заключать кредитные договоры в подразделениях  РУП «Белпочта». Все этапы проекта завершатся к 1 мая этого года», – отмечается в сообщении отдела коммуникаций Беларусбанка.

Уже сейчас в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта» возможно заключение следующих договоров срочных банковских вкладов в белорусских рублях: «Классик Безотзывный Весенний» (срок хранения 195 дней), «Классик Безотзывный Детский» (срок хранения 3, 4  и 5 лет), «Классик Безотзывный до года» (срок хранения 9 месяцев), «Классик Безотзывный свыше года» (срок хранения 18  и 24 месяца).


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Услуга совершения операций по срочным банковским вкладам в белорусских рублях доступна с 3 января посетителям сельских отделений Белпочты. Это результат...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии построили дом без счетов за тепло и электричество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика