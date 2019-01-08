Вклады в белорусских рублях теперь можно открыть на почте

Как сообщается на сайте Беларусбанка, проект открывает новую страницу многолетнего двустороннего сотрудничества организаций.





«Реализация проекта позволит клиентам оформлять всю линейку банковских вкладов ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях, открывать текущий (расчетный) банковский счет с использованием банковской платежной карточки и пополнять ее, оформлять пакет документов и заключать кредитные договоры в подразделениях РУП «Белпочта». Все этапы проекта завершатся к 1 мая этого года», – отмечается в сообщении отдела коммуникаций Беларусбанка.





Уже сейчас в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта» возможно заключение следующих договоров срочных банковских вкладов в белорусских рублях: «Классик Безотзывный Весенний» (срок хранения 195 дней), «Классик Безотзывный Детский» (срок хранения 3, 4 и 5 лет), «Классик Безотзывный до года» (срок хранения 9 месяцев), «Классик Безотзывный свыше года» (срок хранения 18 и 24 месяца).



