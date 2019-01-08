В Германии построили дом без счетов за тепло и электричество









Арендаторы квартир платят ежемесячно только фиксированную арендную плату, размер которой не зависит от расхода тепла и электроэнергии (правда, установлена верхняя граница «бесплатного» потребления – 3000 кВт*ч электроэнергии и 100 кубометров воды в год на квартиру).





Дом построен по стандарту KfW-40. Это самый высокий стандарт энергоэффективных зданий немецкого банка развития KfW, который примерно соответствует критериям «пассивного дома». Здание, в котором расположено шесть квартир по 90 кв. метров каждая, отличает мощное наружное утепление и низкие потери тепла. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление/охлаждение составляет 21,9 кВт*ч на квадратный метр.





Дом оснащен солнечной электростанцией и мощными системами солнечного нагрева воды. Эти устройства занимают весь южный скат кровли и балконные ограждения. Внутри здания установлены крупный аккумулятор тепла – емкость объемом 20 тысяч литров, а также батареи — накопители электрической энергии. С помощью солнца покрывается примерно 70% энергетических затрат (тепло + электроэнергия) в год (13000 кВт*ч).





Избытки производимой электрический и тепловой энергии в период весна-осень направляются на энергоснабжение двух соседних домов.





В соответствии с критериями немецкого «Института солнечного дома» (Sonnenhaus Institut) здание даже считается энергетически-автономным «самодостаточным», поскольку большая часть энергетических затрат покрывается с помощью солнечной энергии на месте, и большую часть года здание может функционировать в автономном режиме.













В то же время, конечно, это – не автономия в полном смысле слова, поскольку остаточную потребность в электроэнергии и тепле обеспечивают электрические сети и газовое отопление.





Арендная плата, в которую включено потребление электроэнергии и тепла, составляет 10,5 евро за квадратный метр. По информации застройщика, Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft, это меньше, чем платят жители соседних зданий. Кроме того, арендаторы бесплатно заряжают свои электрические автомобили и велосипеды.





Все квартиры были арендованы еще до окончания строительства.





«Спрос превышал предложение», — цитирует представителя местной компании по управлению недвижимостью сайт BuldingTech.