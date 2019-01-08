В СК рассказали, за что задержали экс-руководителя «Дозари» и ресторана «Галерея»

В заявлении говорится, что Петкевич подстрекал к даче взяток якобы должностным лицам исполнительных и распорядительных органов Минска и Минской области за решение вопросов, входящих в их компетенцию. Суммы взяток, необходимых для передачи, варьировались от 10 до 25 тысяч долларов США. Подчеркивается, что один из таких эпизодов был задокументирован КГБ.





«Установлено получение экс-руководителем ночного клуба в июле-августе 2018 года 10 тысяч долларов США для дальнейшей передачи должностным лицам. При этом деньгами он распорядился по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба СК.





Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





TUT.BY сообщили, что он был задержан за попытку дачи взятки чиновнику одного из областных исполкомов. Напомним, в декабре стало известно о задержании Олега Петкевича. Источникисообщили, что он был задержан за попытку дачи взятки чиновнику одного из областных исполкомов.



