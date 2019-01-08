ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Находящаяся 10 лет в коме женщина родила здорового ребенка

09.01.2019 17:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Правда, подозревают, что она была изнасилована кем-то из персонала больницы.

В городе Финикс (США) 29 декабря произошел странный случай: женщина в коме родила ребенка. Пациентка находится в вегетативном состоянии уже около десяти лет, после того, как едва не утонула, она не смогла прийти в себя. Не пришла в сознание она даже после того, как родила ребенка. Об этом сообщает AZFamily.

Все это время женщина находится в госпитале Hacienda HealthCare. Никто не знал, что она беременна. Лишь когда пациентка начала издавать странные стоны, медики обнаружили, что у нее начались роды.

29 декабря 2018 года у нее родился абсолютно здоровый мальчик.



Теперь расследованием этого случая занимается полиция — ведь женщина могла забеременеть из-за сексуального насилия. 

Вероятнее всего, насильником был кто-то из медицинского персонала, потому что врачи, медбратья и другие сотрудники имели доступ к палате в любой момент.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правда, подозревают, что она была изнасилована кем-то из персонала больницы.
 
Новости дня
Новости разные
 
С глобусом не дружим! Кто из политиков не знаком с картой мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика