Находящаяся 10 лет в коме женщина родила здорового ребенка

AZFamily . В городе Финикс (США) 29 декабря произошел странный случай: женщина в коме родила ребенка. Пациентка находится в вегетативном состоянии уже около десяти лет, после того, как едва не утонула, она не смогла прийти в себя. Не пришла в сознание она даже после того, как родила ребенка. Об этом сообщает





Все это время женщина находится в госпитале Hacienda HealthCare. Никто не знал, что она беременна. Лишь когда пациентка начала издавать странные стоны, медики обнаружили, что у нее начались роды.





29 декабря 2018 года у нее родился абсолютно здоровый мальчик.













Теперь расследованием этого случая занимается полиция — ведь женщина могла забеременеть из-за сексуального насилия.





Вероятнее всего, насильником был кто-то из медицинского персонала, потому что врачи, медбратья и другие сотрудники имели доступ к палате в любой момент.