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Находящаяся 10 лет в коме женщина родила здорового ребенка
Правда, подозревают, что она была изнасилована кем-то из персонала больницы.
В городе Финикс (США) 29 декабря произошел странный случай: женщина в коме родила ребенка. Пациентка находится в вегетативном состоянии уже около десяти лет, после того, как едва не утонула, она не смогла прийти в себя. Не пришла в сознание она даже после того, как родила ребенка. Об этом сообщает
Все это время женщина находится в госпитале Hacienda HealthCare. Никто не знал, что она беременна. Лишь когда пациентка начала издавать странные стоны, медики обнаружили, что у нее начались роды.
29 декабря 2018 года у нее родился абсолютно здоровый мальчик.
Теперь расследованием этого случая занимается полиция — ведь женщина могла забеременеть из-за сексуального насилия.
Вероятнее всего, насильником был кто-то из медицинского персонала, потому что врачи, медбратья и другие сотрудники имели доступ к палате в любой момент.
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Правда, подозревают, что она была изнасилована кем-то из персонала больницы.
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