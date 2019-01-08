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Поздравили с праздником

09.01.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Коллектив ОАО «Кричевцементношифер» принимает активное участие в благотворительной акции «Наши дети». В декабре минувшего года проведены встречи и вручены новогодние подарки детям из семей, потерявших кормильца, детям из неполных, малообеспеченных семей, детям-­инвалидам Будянской средней школы.
29 декабря 2018 года представители ОАО «Кричевцементношифер» поздравили и вручили новогодние подарки ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим работникам предприятия Владимиру Филипповичу Кравцову, Евгению Ивановичу  Скрипачеву, Леониду Максимовичу Рыбчинскому, а также Герою Социалистического Труда Анатолию Денисовичу Готовчику.Поздравили с праздником
Поздравили с праздником

 
 
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  Коллектив ОАО «Кричевцементношифер» принимает активное участие в благотворительной акции «Наши дети». В декабре минувшего года проведены встречи и вручены
 
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