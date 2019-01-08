Коллектив ОАО «Кричевцементношифер» принимает активное участие в благотворительной акции «Наши дети». В декабре минувшего года проведены встречи и вручены новогодние подарки детям из семей, потерявших кормильца, детям из неполных, малообеспеченных семей, детям-­инвалидам Будянской средней школы.

29 декабря 2018 года представители ОАО «Кричевцементношифер» поздравили и вручили новогодние подарки ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим работникам предприятия Владимиру Филипповичу Кравцову, Евгению Ивановичу Скрипачеву, Леониду Максимовичу Рыбчинскому, а также Герою Социалистического Труда Анатолию Денисовичу Готовчику.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравили с праздником Коллектив ОАО «Кричевцементношифер» принимает активное участие в благотворительной акции «Наши дети». В декабре минувшего года проведены встречи и вручены