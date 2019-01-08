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Поздравили с праздником
09.01.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Коллектив ОАО «Кричевцементношифер» принимает активное участие в благотворительной акции «Наши дети». В декабре минувшего года проведены встречи и вручены новогодние подарки детям из семей, потерявших кормильца, детям из неполных, малообеспеченных семей, детям-инвалидам Будянской средней школы.
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Коллектив ОАО «Кричевцементношифер» принимает активное участие в благотворительной акции «Наши дети». В декабре минувшего года проведены встречи и вручены
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