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Зампред Еврокомиссии отнес Россию, США и Китай к числу внешних вызовов для ЕС

09.01.2019 17:57 — Разное | Интерфакс  
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Выступая по итогам первого в 2019 году заседания Европейской комиссии, заместитель ее председателя Юрки Катайнен перечислил внутренние и внешние вызовы, стоящие перед Евросоюзом.

"Мы (. . .) противостоим внешним факторам. Например, России. В частности, из-за Украины. Или когда речь идет о вмешательстве в наши демократические процессы. Это создает проблемы. Мы должны быть готовы давать отпор таким попыткам вмешательства", - сказал Ю.Катайнен на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Вызовы для ЕС, по словам представителя Еврокомиссии, исходят также от США и Китая.

В плане внутреннем он видит важные вызовы в создании новых рабочих мест в Европе и в конструировании будущего Евросоюза.

Кроме того, отметил Ю.Катайнен, в странах ЕС есть проблемы в том, что касается уважения принципов правового государства. В числе таких стран он назвал Польшу, Венгрию и председательствующую в Совете ЕС Румынию. В этих странах, по его мнению, "есть серьезные проблемы".

"Европа зиждется на таких основополагающих ценностях, как правовое государство, права человека, человеческое достоинство, свобода прессы, свобода выражения. И когда эти ценности попираются, это всегда становится главным вызовом", - подчеркнул Ю.Катайнен.

 
 
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Выступая по итогам первого в 2019 году заседания Европейской комиссии, заместитель ее председателя Юрки Катайнен перечислил внутренние и внешние вызовы, стоящие...
 
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