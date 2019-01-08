Минэкономразвития РФ предлагает допустить брокеров и корпорации ЕАЭС и СНГ на валютные рынки стран-участников

Министерство экономического развития РФ предлагает предоставить доступ на валютные рынки государств-членов ЕАЭС и СНГ участникам финансового рынка, не являющимся банками, - брокерам, биржам и крупным компаниям, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Минэкономразвития предлагает внести соответствующие изменения в Договор о Евразийском экономическом сообществе (ЕАЭС), в Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств участников СНГ, а также в Соглашение в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов ЕАЭС. Это предложение направлено на стимулирование расчетов в национальных валютах стран.

Получить комментарий Минэкономразвития пока не удалось.

Банки-нерезиденты из стран ЕАЭС получили допуск к валютным торгам "Московской биржи" в 2014 году благодаря международным соглашениям. В этих международных соглашениях отсутствует возможность прямого допуска на интегрированный валютный рынок ЕАЭС небанковских организаций (брокеры, биржи, клиринговые организации). Для предоставления такого допуска необходимо внесение изменений в Договор ЕАЭС, что требует согласования со всеми странами ЕАЭС и занимает длительное время.

Ранее сообщалось, что Евразийский банк развития (ЕАБР) начал переговоры с национальными банками стран ЕАЭС по расширению использования его расчетно-клиринговой системы для проведения операций в национальных валютах. Эта система позволит проводить операции в нацвалютах, минуя SWIFT и конвертацию средств через доллары США.

К этой идее с осторожностью отнеслись в ЦБ РФ и Минфине. После изучения предложения ЕАБР о том, чтобы стать площадкой для операций в нацвалютах, ЦБ РФ обратил внимание на необходимость решения ряда вопросов, связанных с курсом и скоростью конвертации средств, с управлением валютным риском и источниками его финансирования. Кроме того, Банк России хотел бы получить обоснование преимущества курсов банка и скорости проведения им операций по сравнению с другими участниками рынка. Кроме того, ЦБ волнует вопрос обеспечения целостности и достоверности информации, а также покрытия убытков в случае нарушения этих условий.

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак считает, что идея развития расчетов в национальных валютах стран ЕАЭС на базе системы ЕАБР имеет право на существование. Но он напомнил, что этот банк все же является институтом развития, а не расчетным центром.

Российские брокеры получили допуск к валютным торгам "Московской биржи" в начале 2013 года, в настоящее время их доля в обороте спот валютного рынка составляет около 16%. Кроме того, "Московская биржа" открыла прямой доступ к торгам на валютном рынке для крупных компаний, не являющихся банками или профучастниками, в начале 2017 года. Сейчас их доля в обороте спот валютного рынка составляет около 1%.