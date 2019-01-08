Вызовы-2019 для Беларуси: “углубление интеграции”, “политическая вакханалия” и отсутствие реформ

Главные вызовы, стоящие перед Беларусью в 2019 году, сформулировали старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов и доктор политических наук Павел Усов.





Вадим Иосуб: Пропасть между нами и развивающимися странами будет расти









- Беларуси придется столкнуться с последствиями налогового маневра без компенсации со стороны России. Что повлечет ухудшение экономики белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которые оказались убыточными еще в прошлом году, еще до начала налогового маневра. Это уменьшение поступлений в бюджет от пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов.





Исключительно высокая зависимость от экономической ситуации в России, которая стала уже перманентным вызовом, и импорт любых российских экономических неприятностей: снижение цен на нефть, новые санкции – все, что может бить по российской экономике, будет бить и по нам.





Нереформированность нашей экономики, нежелание реформы проводить приводит к тому, что даже при достаточно благоприятных внешних условиях страна будет расти темпами ниже среднемировых, тем более ниже тех темпов, которыми будут расти большинство развивающихся стран, ставших на путь реформ. Пропасть между нами и развитым миром, пропасть между нами и другими развивающимися странами, которые стали на путь реформ, будет только увеличиваться.





- Вы сказали: Беларуси придется столкнуться с последствиями налогового маневра без компенсации. Прозвучало как констатация факта…





- Россия назначила цену за компенсацию – торговля суверенитетом. Я очень надеюсь, что на таких условиях мы компенсацию не получим.





- В прессе проскочила информация, что Минск рассматривает вероятность приватизации белорусских НПЗ в пользу российских компаний…





- Как я понял, это не столько информация, сколько рассуждения на тему: что Беларусь теоретически может еще продать. Во всяком случае, мне ничего не известно даже об интересе России к названным активам. Мне кажется, что это рассуждения на отвлеченную тему.





Игорь Борисов: Хватит уже сидеть на российских иглах









- Одним из главных вызовов является дальнейшее развитие белорусско-российских отношений: либо нас более тесное сближение, либо постепенное расхождение. Я сторонник постепенного расхождения и постепенного перехода Беларуси на рыночные отношения с Россией – хватит уже сидеть на российских иглах!

Перепись населения в 2019 году – тоже вызов для Беларуси. Это вызов для дальнейшего статуса белорусского языка: от того, какая часть населения укажет родным белорусский язык зависит дальнейшая политическая риторика руководства страны.





Одним из главных событий 2019 года должны стать либо выборы (пока не ясно – какие: президентские или парламентские), либо подготовка к ним. А это уже политическая кампания: и партии, и кампания наблюдения «Право выбора» готовятся к «политической вакханалии».

Минимум три главные тренды будут определять политику в Беларуси в 2019 году.





Павел Усов: Год вызовов для Беларуси









- Как мне кажется, этот год вообще будет годом вызовов и для страны, и для общества.

Угрозы для Беларуси определились на конец 2018 года российскими чиновниками - углубленная интеграция с Россией и формирование полноценного единого государства. Что, конечно, приведет к ликвидации белорусской институциональной независимости.





"Интеграционный процесс" будет определять курс внутренней и внешней политики. Официальный Минск продолжает хранить могильное молчание, а отдельные реплики Лукашенко о "независимости" не меняют суть дела.





Стоит учесть, что на этот год планируются очередные совместные военные учения "Щит Союза - 2019". Стоит учесть, что Лукашенко своими глупейшими решениями готовит общую негативную и пророссийскую атмосферу в Беларуси. В данном случае речь идет о реализации модифицированного закона о "тунеядцах", что повышает степень недовольства Лукашенко и властями в целом. Очевидно, что социально-экономическое напряжение будет нарастать по причине дальнейшего ухудшения экономической ситуации. Процесс не остановят даже российские преференции. Отсутствие экономических, политических реформ будет способствовать дальнейшему внутреннему саморазрушению системы, стагнации и зависимости от России.



