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«Буду бороться!» Предпринимателей все-таки выгнали из «Экспобела». И только один ИП обратился в суд

09.01.2019 19:42 — Разное | Tut.by  
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Предпринимателям, которые протестовали против выселения из торгового центра «Экспобел», все-таки пришлось уехать. «Администрация оказывала давление на нас, прошлась с проверкой и выписала огромные штрафы за выставление манекенов за пределы павильонов, хотя раньше с этим вопросов не возникало», — рассказывают предприниматели. Только один ипэшник подал на владельцев ТЦ в суд, хотя многие из выселенных грозились. FINANCE.TUT.BY узнал, что сейчас происходит в «Экспобеле» и как развивается дело.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, торговый центр «Экспобел» было решено переформатировать — сделать пристройку и перенести туда гипермаркет, а на его место пригласить новые сетевые магазины. Изменения затронули и второй этаж, где сейчас торгуют индивидуальные предприниматели. Там уже есть «Электросила» и «Буслік», а теперь планируется убрать еще три ряда с магазинчиками ипэшников, чтобы отдать эти площади еще одному сетевику.

Поэтому некоторых из продавцов решили переселить в пустующие магазины в другой части этажа, а кого-то попросили уйти вовсе. Причем освободить помещения нужно было до 5 января. Ипэшники не согласились с решением, ведь договоры аренды у них были подписаны до 30 апреля 2019 года. Они грозились подать в суд на владельцев торгового центра.

8 января выяснилось, что в суд из больше чем 25 ипэшников, которых выселяли, подал только один. Остальные собрали товар и все-таки уехали.

— Владельцы торгового центра начали оказывать давление на нас, — рассказывает предприниматель Игорь, который подал в суд. — Люди пришли на работу, выставили, как обычно, манекены из павильонов, а администрация прошлась с проверкой и выписала штрафы за это в размере двух месячных аренд. Годами все выставляли манекены, и вопросов не было. А тут решили устроить проверку.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По словам мужчины, 5 января все ИП покинули торговый центр. Игорь говорит, что предприниматели «были очень расстроены, что с ними так поступили, а на их место заехали такие же ипэшники. У них договоры аренды тоже только до весны, а потом им, может быть, продлят до лета».

— А я 5 числа принес постановление суда, которое запрещает сдавать кому-либо мой павильон. Хотя его уже к этому времени сдали, — говорит Игорь. — Я пришел с документом, администрация ничего не сказала. Заявили, что юрист у них в отпуске, сказали закрываться, выгнали меня из павильона и опечатали его. Сейчас мой павильон опечатан, я не могу работать. Адвокат мой сказала, что их действия противозаконны. Поэтому я вызвал наряд милиции и зафиксировал факт опечатывания. Правоохранители сказали, что передадут бумаги в отдел принудительного исполнения.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Игорь говорит, что 21 января будет суд.

— Мы подали ходатайство о ничтожности одностороннего отказа от исполнения договора. Я буду бороться за право доработать до истечения срока договора аренды, то есть до 30 апреля, — сказал предприниматель. — Подать в суд оказалось недешево. Услуги адвоката — 500 рублей, и подать в суд — столько же. И это, скорее всего, не все расходы. И если бы я работал, такие расходы не были бы ощутимы. А так получается, что и работать нельзя, и деньги платить нужно. Но я все равно намерен бороться с беззаконьем.

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Часть этажа, где торговали ипэшники, планируется отдать под сетевой магазин, поэтому некоторых предпринимателей просто выставили на улицу.
 
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