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Алла Пугачева взбудоражила соцсети новым фото
09.01.2019 20:05 — Разное | Аргументы и факты
В Рождество Максим Галкин поделился кадром с вечеринки в своем Instagram-аккаунте. Известный шоумен праздновал с женой Аллой Пугачевой и друзьями семьи. Среди гостей были замечены Александр Буйнов и Валентин Юдашкин с семьями.
Этой же компанией звезды собирались на празднование Нового года.
Поклонники отметили смелый наряд Аллы Пугачевой на фотографии. 69-летняя певица выбрала для вечеринки короткие черные шорты и кепи.
Многие поддержали артистку в комментариях, отметив, что Пугачева выглядит молодо и стильно. Некоторые же не оценили образ и решили, что наряд Аллы Борисовны выглядит нескромно.
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Поклонники отметили смелый наряд Аллы Пугачевой на фотографии.
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