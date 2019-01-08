Алла Пугачева взбудоражила соцсети новым фото

В Рождество Максим Галкин поделился кадром с вечеринки в своем Instagram-аккаунте. Известный шоумен праздновал с женой Аллой Пугачевой и друзьями семьи. Среди гостей были замечены Александр Буйнов и Валентин Юдашкин с семьями.

Этой же компанией звезды собирались на празднование Нового года.

Поклонники отметили смелый наряд Аллы Пугачевой на фотографии. 69-летняя певица выбрала для вечеринки короткие черные шорты и кепи.

Многие поддержали артистку в комментариях, отметив, что Пугачева выглядит молодо и стильно. Некоторые же не оценили образ и решили, что наряд Аллы Борисовны выглядит нескромно.



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