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В Слуцком государственном колледже провели лыжную эстафету

09.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцком государственном колледже провели лыжную эстафету

В УО «Слуцкий государственный колледж» прошла спортивная эстафета на лыжах среди отделений колледжа.

Несколько фотографий с мероприятия прислали сайту SlutskGorod участники.

В Слуцком государственном колледже провели лыжную эстафету


 
 
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В УО «Слуцкий государственный колледж» прошла спортивная эстафета на лыжах среди отделений колледжа. Несколько фотографий с мероприятия прислали сайту SlutskGorod...
 
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