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В Слуцком государственном колледже провели лыжную эстафету
09.01.2019 — Разное | Слуцк Город
В УО «Слуцкий государственный колледж» прошла спортивная эстафета на лыжах среди отделений колледжа.
Несколько фотографий с мероприятия прислали сайту SlutskGorod участники.
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В УО «Слуцкий государственный колледж» прошла спортивная эстафета на лыжах среди отделений колледжа. Несколько фотографий с мероприятия прислали сайту SlutskGorod...
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