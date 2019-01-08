В Лидском районе нетрезвая девушка вытолкала своего сожителя из окна многоэтажки





Сегодня в городе Березовка Лидского района молодой человек 1989-го года рождения не по своей воле выпал из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома. Сообщение в дежурную часть местного отдела внутренних дел поступило от проходившей мимо женщины, ставшей свидетелем инцидента.

Для выяснения обстоятельств немедленно выбыл наряд Департамента охраны, установивший криминальный характер имевших место событий, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа. В квартире была задержана подозреваемая — представительница слабого пола 1986-го года рождения, являющаяся сожительницей потерпевшего. Установлено, что между ними случился конфликт.

По предварительной информации девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Назначены соответствующие экспертные исследования, которые определят его тяжесть.

Проводятся оперативно розыскные и следственные мероприятия. Разрешается вопрос о возбуждении уголовного дела. Иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе предварительного расследования. Молодой человек жив, сообщает УВД Гродненского облисполкома.