Шумченко рассказал, почему брестчанка сворачивает бизнес и планирует уехать из страны

Глядя на этого ИП из Бреста, еще не один предприниматель закроется в нашей стране. Известный активист поделился историей, почему его коллега Татьяна Иванюк приняла решение закрыть ИП и больше не продавать белорусский товар.



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— Это связано с действиями сотрудников МВД, которые остановили на дороге и забрали товар, нарушив часть процессуальных норм, а именно не пересчитали его сразу (хотя ИП требовал этого), не выдали никаких бумаг на руки, не разобрались в документах и так далее, — пишет Анатолий Шумченко в Facebook . — Предприниматель думает уехать в Россию или Польшу. На это ее толкнули невыносимые условия работы для бизнеса в нашей стране. Накануне вызывали скорую этой женщине — давление было 190 на 140, сейчас она на больничном, но состояние по-прежнему плохое.

Сегодня утром я звонил сотрудникам ОБЭП и сказал, что они нарушили статьи закона и попросил их вернуть товар без всяких условий. Но на это получил отказ, а также утверждение, что они действовали в рамках закона и будут оформлять, как они посчитают нужным.

Я уверен, что глядя на этого ИП из Бреста, еще не один предприниматель закроется в нашей стране. И никакие бравые речи чиновников, декреты о либерализации не исправят ситуацию, пока будет такое отношение солдат удачи на дорогах и не только, которые одним росчерком пера сводят на нет всевозможные хорошие начинания отдельных членов правительства .