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Шумченко рассказал, почему брестчанка сворачивает бизнес и планирует уехать из страны
09.01.2019 21:08 — Разное | Виртуальный Брест
Глядя на этого ИП из Бреста, еще не один
— Это связано с действиями сотрудников МВД, которые остановили на дороге и забрали товар, нарушив часть процессуальных норм, а именно не пересчитали его сразу (хотя ИП требовал этого), не выдали никаких бумаг на руки, не разобрались в документах и так далее, — пишет Анатолий Шумченко в
Сегодня утром я звонил сотрудникам ОБЭП и сказал, что они нарушили статьи закона и попросил их вернуть товар без всяких условий. Но на это получил отказ, а также утверждение, что они действовали в рамках закона и будут оформлять, как они посчитают нужным.
Я уверен, что глядя на этого ИП из Бреста, еще не один предприниматель закроется в нашей стране. И никакие бравые речи чиновников, декреты о либерализации не исправят ситуацию, пока будет такое отношение солдат удачи на дорогах и не только, которые одним росчерком пера сводят на нет всевозможные хорошие начинания отдельных членов
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Глядя на этого ИП из Бреста, еще не один предприниматель закроется в нашей стране. Известный активист поделился историей, почему его коллега Татьяна Иванюк приняла...
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