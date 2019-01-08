Дикие животные выбегают на трассы – и становятся причинами ДТП. Как избежать трагедии?

Дикие животные, которые внезапно выбегают на трассы, становятся невольной причиной серьезных аварий. За последние дни – сразу несколько резонансных трагических случаев. Как избежать встречи с лосем или кабаном?



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62392.php

Читать полностью в источнике с фото:





Эти кадры минчанин Дмитрий Лавренчук снял в Пинском районе. Животные совсем не боятся автомобилей, но могут появиться неожиданно и практически в любом месте. Даже там, где нет предупреждающих знаков. Так случилось накануне. Страшная трагедия в Вилейском районе. Кадры сняли корреспонденты нашего телеканала накануне. По тому, что осталось от машин, даже сложно определить их марки. Лобовое столкновение спровоцировал лось. Его сбил водитель «Ситроена», после чего вылетел на встречную полосу. Водитель «Шкоды» погиб. Сообщается, что это совладелец сети магазинов бытовой техники Евгений Новоселецкий. Аварии из-за диких животных происходят каждую неделю.

В первых числах января на Гродненщине на дорогу выбежал зубр – и попал сразу под два автомобиля. После первого удара зверь встал и попытался уйти, но на него налетела вторая машина. Оба автомобиля восстановлению не подлежат. Один из водителей находится в больнице.

В Дрогичине дорогу переходили сразу несколько животных. Водитель «Хонды» смог только сбросить скорость и закрыть лицо руками. И водителю, и пассажиру крупно повезло. Они получили травмы, но остались живы. Каждый год из-за таких столкновений в Беларуси погибает более 10 человек. Число аварий растёт, как и число животных в лесах.

Если раньше в Толочинском районе было 180 лосей, то сейчас больше 400. А ещё – 300 оленей и 500 косуль. Учёт поголовья ведут в охотхозяйстве. И каждое животное может в любой момент выскочить на шоссе.

Александр Кравченко, егерь Толочинской районной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов: «Прохождение машин – это не фактор беспокойства для животного. Олени даже не боятся подходить к железной дороге».

Часть дороги, где уже были смертельные ДТП с участием зверей, обнесли сеткой.

Игорь Красовский, инженер по безопасности движения филиала ДЭУ-8 предприятия «Витебскавтодор»: «Установлена скорость 100-120 км/ч. Водители, двигаясь на такой скорости, просто не успевают среагировать на препятствие, которое возникло перед их транспортным средством».

В институте проектируют новые трассы и реконструкцию существующих. Обнести все дороги сеткой – это не решение проблемы. Звери всё равно найдут способ перейти дорогу. Зарубежный опыт – снижение скорости и современные переходы для животных. В них копытных и направляет ограждение.

На специальной карте, разработанной в академии наук, видно, что основные пути миграции лосей и кабанов проходят вдоль крупных трасс на Гомель и Брест. Больше всего аварий – на шоссе Брест – Москва.

По трассе М1 от Минска до Бреста – 340 км. Обнести сеткой один километр стоит примерно $16 тыс., весь участок – примерно $5,5 млн.

Каждый переход для животных обойдётся минимум в $600 тыс. На благоустройство могли бы направить часть от средств дорожного сбора. Пока же в стране огорожено 330 км магистралей, но и там может появиться дикое животное. Здесь всё зависит от мастерства водителя и железной выдержки. Дмитрий Перлин 10 лет тренирует безаварийному вождению. Ситуации с внезапным препятствием на дороге – обязательный пункт программы.

Как поведёт себя каждый водитель в такой ситуации, никто не знает. Логичнее всего – снизить скорость заранее.

Первые надземные переходы для животных появятся в Беларуси на дороге М7 в литовском направлении. Трасса будет оборудована и наземными, и подземными переходами. Поставят и сетки.