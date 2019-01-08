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Автобусы будут, а на мост денег нет... Через реку Горынь в Столинском районе

09.01.2019 21:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Отсутствие моста через реку Горынь в Столинском районе местные власти пообещали компенсировать ежедневными автобусными рейсами между деревней Хорск и г. Давид-Городком. Тем не менее, более 500 жителей Столинского района решили дальше отстаивать свои права. Они просят Брестский облисполком выделить средства на строительство подвесного пешеходного моста, поскольку в бюджете районе на эти цели денег нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62391.php

Автобусы будут, а на мост денег нет... Через реку Горынь в Столинском районе

Напомним, что в конце 2018 года активистами организациями «За свой город» было отправлено коллективное обращение в Столинский районный исполнительный комитет «Об обеспечение безопасного и регулярного сообщения между д. Хорск и г. Давид-Городок». Обращение подписало более 500 жителей района!

«В своем обращении мы указывали, что в д. Хорск Столинского района проживает более 1000 человек. Значительная часть жителей деревни работает в г. Давид-Городок, который известен своей тысячелетней историей. Учреждения здравоохранения, образования, обслуживания и социальной сферы также находятся в городе – это поликлиника, аптеки, банки и др. В Давид-Городке на 2017 год проживало 5892 человека, у многих из них есть родственники, друзья в д. Хорск или работа в Хорской школе, т.е. они с той или иной целью посещают д. Хорск. Через реку Горынь, между Хорском и Давид-Городком в весенне-летний период устанавливается понтонный мост. Ежедневно сотни людей пересекают через данный мост реку. Однако в зимний период понтонный мост убирают, и прямой путь между деревней и городом становится невозможным. Это доставляет большие неудобства, как для жителей д. Хорск, так и для г. Давид-Городок» - комментирует ситуацию один из инициаторов обращения Сергей Мазан.

«Жители деревни и города вынуждены преодолевать порядка 5-6 км пешком, как правило, в плохих погодных условиях. Часть жителей ежедневно в зимний период на свой страх и риск сокращают свой путь и направляясь в город или деревню по льду, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Мы считаем, что необходимо принять срочные меры для установления круглогодичного прямого сообщения между Хорском и Давид-Городком. Это повысит качество жизни жителей как минимум трёх населенных пунктов (Хорска, Туры, Давид-Городка)» - комментирует ситуацию руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

«В полученном ответе нам пообещали, что в период отсутствия понтонного моста будет выделен «дополнительный рейс по пригородному маршруту «Давид-Городок - Хорск» при двух оборотных рейсах в день». Полученным ответом от Столинского районного исполнительного комитета мы не удовлетворены. Считаем, что обращение не рассмотрено по существу. Столинским райисполкомом не приняты надлежащие меры по защите прав и законных интересов жителей. На главную проблему, представленную в обращении, мы не получили ответа. В ответе просто указывается, что «выделить денежные средства для подготовки проектно-сметной документации и строительства постоянного моста через р. Горынь из районного бюджета не предоставляется возможным», поскольку район является дотационным» - комментирует ответ властей Сергей Мазан.

Для окончательного решения проблемы жители района просят областные власти рассмотреть обращение по существу, принять надлежащие меры по защите прав и законных интересов; принять меры по устранению причин и условий, которые приводят к нарушению правил безопасности и могут привести к человеческим жертвам; выделить в 2019 году средства из областного бюджета для подготовки проектно-сметной документации и строительства подвесного круглогодичного постоянного моста через р. Горынь между д. Хорск и г. Давид-Городок, а также обязать Столинский районный исполнительный комитет провести общее собрание по факту направления обращения.

 
 
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Отсутствие моста через реку Горынь в Столинском районе местные власти пообещали компенсировать ежедневными автобусными рейсами между деревней Хорск и г....
 
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